Recuerdos fotográficos: cábala antes del show: “dormir la siesta”

Viernes 7 de mayo de 2010. Teatro Alberdi. Cuti, Peteco, Kali Musha y Roberto se abrazan segundos antes de que se levante el telón y brinden un show de más de dos horas. Los Carabajal dedican la primera parte del recital a presentar su nuevo disco mientras que la siguiente hora para ellos es como “una zapada en la casa de la abuela, donde cada uno toca lo que le gusta”. Cuti, el primero en llegar al teatro, cuenta cuál es la cábala antes de salir al escenario: “dormir la siesta”. Justifica a los demás integrantes que no todavía no llegaron “no es que duerman mucho, sino que duermen lento”.