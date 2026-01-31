La fiesta del Seven de Tafí del Valle

Hay eventos que trascienden lo deportivo para arraigarse en el paisaje social de una provincia o de una región. El Seven de Tafí del Valle es uno de ellos. Más que un torneo, es una ceremonia anual que convoca a familias, amigos y aficionados en torno a un ritual compartido. El rugby como lenguaje común bajo el cielo cambiante de la montaña. Esta cita, que cumple 26 ediciones, supo conservar su esencia mientras sus organizadores enfrentan un desafío contemporáneo: cómo crecer sin traicionar el espíritu que le dio vida.