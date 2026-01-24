Secciones
El Seven de Tafí del Valle 2026 se vive también en el celular

La edición número 26 sumará una aplicación oficial que permitirá seguir los partidos en tiempo real, consultar fixture y resultados, recorrer el predio con un mapa interactivo y acceder a contenidos históricos e interactivos del tradicional torneo.

INNOVACIÓN. El Seven de Tafí del Valle lanzará una app oficial que reunirá información deportiva, servicios para el público y contenidos interactivos durante todo el evento.
Hace 2 Hs

En la previa de su edición 2026, el Seven de Tafí del Valle apuesta a un salto tecnológico que acompañará al público antes, durante y después del torneo. La organización presentará una aplicación oficial pensada para centralizar toda la información del evento y mejorar la experiencia de quienes participen de la jornada, tanto dentro como fuera del predio.

La app permitirá seguir los partidos en tiempo real, consultar resultados, fixture y cruces, y elegir un equipo favorito para recibir información destacada a lo largo del certamen. De esta manera, los usuarios podrán mantenerse al tanto de lo que ocurre en cada cancha sin perderse ningún detalle del desarrollo deportivo.

Además del seguimiento de los encuentros, la aplicación incluirá información sobre los sponsors oficiales del Seven y un acceso directo a los menús de los food sponsors. Otro de los puntos destacados será un mapa interactivo del predio, donde se podrá ubicar stands, food trucks y distintos espacios de interés, con la posibilidad de ver cómo llegar al lugar a través de Google Maps.

La propuesta también suma un costado interactivo. Los usuarios podrán realizar predicciones de partidos y participar en la elección de los jugadores destacados del torneo, incorporando una dinámica pensada para involucrar al público más allá de lo estrictamente deportivo.

Uno de los apartados más cuidados será el espacio dedicado a la historia del Seven de Tafí del Valle. Allí se podrá recorrer el camino del torneo desde el año 2000, con acceso a fotos históricas, recortes periodísticos, resultados, equipos participantes y material que repasa más de dos décadas de trayectoria. La app funcionará, además, como un archivo digital permanente del evento.

La aplicación estará disponible para su descarga en dispositivos Android e iOS a partir del martes 27 de enero. Desde ese momento, se podrá utilizar tanto en la previa como durante el desarrollo del torneo, con todas sus funciones habilitadas.

El desarrollo estuvo a cargo de Tricode, una empresa de software de Concepción, que trabajó en una solución a medida para el Seven. El proyecto combinó diseño e implementación con el objetivo de sumar una experiencia digital que acompañe al evento en lo informativo y en lo interactivo, sin perder la esencia que caracteriza al tradicional encuentro de rugby en Tafí del Valle.

