Seguí en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle a través de LA GACETA

Desde las 14, el tradicional torneo puede seguirse por nuestra web, nuestro canal de YouTube y por Canal 11 de CCC.

Hace 47 Min

El Seven de Tafí del Valle también se vive a través de las pantallas. LA GACETA realiza una transmisión especial en vivo desde las 14, con salida simultánea por www.lagaceta.com.ar, por el canal de YouTube del diario y por Canal 11 de CCC, llevando el color y la intensidad del torneo.

La conducción del streaming está a cargo de Bruno Farano y Benjamín Papaterra, quienes acompañan la jornada con buena onda, contexto y el pulso de lo que ocurra dentro y fuera de la cancha, en uno de los eventos deportivos más emblemáticos del verano tucumano.

Entrevistas a distintas personalidades, además de dinámicas con el público. La idea es reflejar no sólo el rugby, sino también el clima festivo y social que rodea al certamen en Tafí del Valle.

Además, el stream permite seguir imágenes de las instancias decisivas, con la cobertura de las finales de la Copa Bronce, Copa Plata y Copa Oro, completando una propuesta integral para vivir el Seven de Tafí del Valle desde cualquier lugar.

Temas Tafí del Valle
