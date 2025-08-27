Sueños, historias y pasión: así fue la presentación de la tercera edición de los 21K de LA GACETA

El reloj ya empezó a correr y Tucumán lo sabe: cada vez falta menos para que el 5 de octubre la ciudad se transforme en un circuito deportivo único, capaz de reunir a corredores locales, nacionales e internacionales en una experiencia que ya tiene aire de clásico. El puntapié inicial de la cuenta regresiva se dio en el imponente Hotel Sheraton, en donde se realizó la presentación oficial de la tercera edición de los 21K de LA GACETA, una de las pruebas más esperadas del calendario runner.
La mañana comenzó puntualmente a las 10 con un desayuno pensado para los presentes. Entre café y alfajores, el clima fue de entusiasmo y ansiedad. Allí estaban corredores amateurs y profesionales, entrenadores, representantes de distintas escuelas de running y, por supuesto, los sponsors que hacen posible que la competencia crezca año a año: Marathon Deportes, Farmacia del Pueblo, Red de Colores y el propio Sheraton, que volvió a abrir sus puertas para albergar este lanzamiento.
Ante un auditorio atento, tomó la palabra Alejandra Barros, gerenta de Marketing de LA GACETA, que no ocultó su alegría.
“Me da mucha emoción saber que dentro de unos días habrá miles de runners recorriendo los lugares más emblemáticos de la provincia. Cada edición es un desafío y una oportunidad para mostrar lo mejor de Tucumán”, expresó Barros.
Luego se proyectaron dos videos: el primero con imágenes de lo que fue la edición pasada de la prueba y el segundo, quizás el más esperado, revelando la camiseta oficial que vestirán los participantes este año. También se dieron a conocer los detalles del recorrido que volverá a proponer tres distancias (3K, 10K y 21K) con un circuito que atravesará la Casa Histórica, la plaza Independencia, el Parque Avellaneda, el Parque Guillermina y otros sitios que forman parte de la identidad tucumana.
Los aplausos se mezclaron con los testimonios de los protagonistas. La joven atleta Valentina Velárdez, campeona nacional U23 en los 5000 metros, recordó que sus primeros 10K los corrió justamente en esta carrera. Tenía apenas 17 años y, casi sin experiencia, descubrió que podía medirse en la misma línea de largada que cientos de corredores. “Fue inolvidable. Lo que más me gusta es que te permite recorrer lugares que normalmente están llenos de autos y ese día se transforman en un espacio para disfrutar corriendo”, dijo, con la serenidad que la caracteriza. Hoy sueña con bajar su marca y volver a sentir esa mezcla de nervios y alegría que la acompañó en sus primeras competencias.
Otro de los que tomó la palabra fue Tomás Carabajal, que se inició en el running por necesidad más que por deporte. “Arranqué para desestresarme, como un cable a tierra”, confesó. En ese sentido, la carrera de los 21K de LA GACETA de 2024 lo marcó a fuego: fue el momento en que entendió que correr podía ser mucho más que un hobby. Desde entonces se entrena casi a diario y hasta contagió a amigos y familiares, que ahora lo acompañan en cada evento. “Este año quiero llegar mejor preparado, con más planificación, y disfrutar de esa energía que se siente cuando corrés con tanta gente alrededor”, señaló.
La historia de Cristian Juárez tiene tintes de película. Una lesión de ligamentos cruzados jugando al fútbol lo dejó alejado del deporte por más de un año. Tras una larga rehabilitación, descubrió en el running un nuevo comienzo. “Es mucho más que correr, es también terapia. Participar por primera vez de los 21K será un gran desafío”, dijo emocionado después de ganar un par de zapatillas Saucony en el sorteo de la presentación. A sus 35 años, Juárez aseguró que ahora corre para superarse a sí mismo y para demostrar que la constancia puede más que las lesiones.
El costado inclusivo también se reflejó con la presencia de Facundo Álvarez Villamil, que se moviliza en silla de ruedas. El año pasado completó la carrera en un tiempo que lo dejó satisfecho, aunque con la espina de haber sufrido en los tramos más exigentes. Este año, junto a un amigo que conoció en la edición anterior, buscará mejorar su marca. “Lo lindo es que mientras corrés, la ciudad se detiene y te alienta. Eso te da una fuerza extra para seguir”, señaló. Para él, participar no es solo un desafío deportivo, sino también un acto de visibilidad: demostrar que el running es un espacio abierto a todos.
Aliados de los 21k
La jornada no fue sólo de los corredores: los sponsors también se sumaron con su impronta.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán también dijo presente. Carolina Oliver, directora de Relaciones Institucionales, subrayó la importancia de la alianza público-privada que hace posible este evento.
“El Parque 9 de Julio será un gran escenario, junto con otros puntos icónicos de la ciudad. Queremos que esta carrera sea también una oportunidad para potenciar el turismo local y para mostrar nuestro patrimonio”, señaló.
Por su parte, Viviana del Valle Villarreal, representante de Marathon Deportes y ganadora de los 21K en 2024, también dio a conocer su mirada. “Esta competencia es una fiesta, una oportunidad de mostrar Tucumán y de compartir con la comunidad una pasión que crece año a año”.
Desde el Sheraton, Ezequiel Palacios, coordinador de Alimentos y Bebidas, destacó la importancia del turismo deportivo. “Para nosotros es muy lindo recibir a los corredores, preparar un plan alimenticio acorde y ofrecerles un espacio ideal para la previa de la carrera. Quien se aloje acá tendrá la largada a solo unos pasos”, apuntó.
En medio de las presentaciones, los sorteos y beneficios sumaron emoción. Los beneficios para los corredores también fueron destacados: quienes se inscriban a la carrera podrán acceder a descuentos exclusivos en zapatillas Saucony, con modelos urbanos a $50.000 y runners a $100.000. Una forma de incentivar el registro en momentos en que los cupos comienzan a agotarse rápidamente.
Espíritu de superación
La presentación de la tercera edición de los 21K de LA GACETA no sólo sirvió para mostrar la camiseta, el recorrido o los beneficios de los sponsors. Fue, sobre todo, un recordatorio de por qué esta carrera se convirtió en tan poco tiempo en un clásico: porque emociona, porque une a la familia, porque invita a superarse. Cada historia, cada testimonio, cada palabra compartida en el Sheraton dejó claro que el próximo 5 de octubre no será un domingo más en la provincia.