Sueños, historias y pasión: así fue la presentación de la tercera edición de los 21K de LA GACETA

Otro de los que tomó la palabra fue Tomás Carabajal, que se inició en el running por necesidad más que por deporte. “Arranqué para desestresarme, como un cable a tierra”, confesó. En ese sentido, la carrera de los 21K de LA GACETA de 2024 lo marcó a fuego: fue el momento en que entendió que correr podía ser mucho más que un hobby. Desde entonces se entrena casi a diario y hasta contagió a amigos y familiares, que ahora lo acompañan en cada evento. “Este año quiero llegar mejor preparado, con más planificación, y disfrutar de esa energía que se siente cuando corrés con tanta gente alrededor”, señaló.