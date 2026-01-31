Atlético Tucumán recibe esta noche a Huracán: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán recibe esta noche a Huracán en el estadio Monumental "José Fierro" en uno de los partidos de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El "Decano" busca sumar de a tres por primera vez en el torneo luego de la polémica derrota ante Independiente Rivadavia de Mendoza y el empate con sabor a poco que consiguió ante Central Córdoba de Santiago del Estero.