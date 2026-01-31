Secciones
Atlético Tucumán recibe esta noche a Huracán: hora, TV y formaciones

El "Decano" busca sumar de a tres por primera vez en lo que va del torneo ante el "Globo".

Hace 3 Hs

Atlético Tucumán recibe esta noche a Huracán en el estadio Monumental "José Fierro" en uno de los partidos de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El "Decano" busca sumar de a tres por primera vez en el torneo luego de la polémica derrota ante Independiente Rivadavia de Mendoza y el empate con sabor a poco que consiguió ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Formaciones y todo lo que tenés que saber

Atlético: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz y Ezequiel Ham; Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. Director Técnico: Hugo Colace.

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera; Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil y Juan Bisanz; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. Director Técnico: Diego Martínez.

Hora: 22

Televisión: ESPN Premium.

Árbitro: Felipe Viola.

VAR: Juan Pablo Loustau.

Estadio: Monumental.

