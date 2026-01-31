La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

“Nosotros hemos llegado para sanear al Subsidio de Salud, porque con la obra social más grande del norte argentino, tanto desde adentro como desde afuera, se hizo uso y abuso”. Apenas desembarcó desde Buenos Aires, con esta declaración formulada a LA GACETA el gobernador Osvaldo Jaldo salió ayer al cruce del aluvión de críticas de los gremios estatales respecto del aumento del plan complementario del Subsidio que, según la interventora del organismo Elena Hurtado, se tomó para sostener las prestaciones de alta complejidad y adecuar valores que estaban “atrasados desde 2004”.
Más específico respecto de la postura del Poder Ejecutivo ha sido el ministro de Economía, Daniel Abad, que, en diálogo con nuestro diario, justificó el reajuste en la necesidad de sostener la obra social que cuenta con 180.000 afiliados directos (120.000 de ellos empleados públicos y el resto jubilados de la provincia que no quieren ir al PAMI), pero con los adherentes esta cifra roza los 370.000 casos.
“En esta problemática, hay que tomar en cuenta distintos factores. El primero de ellos es que el plan complementario es voluntario; por lo tanto, el afiliado y los adherentes pueden optar por no pagar y seguir gozando del plan básico. Lo segundo es que, frente a tantos afiliados, el déficit que genera la obra social supera los $ 20.000 millones”, detalló el titular de Economía y Producción.
Abad remarcó que, en los últimos tiempos, todos los precios se actualizaron. Incluso, acotó, el sector público fue acompañando el ritmo de la inflación para que los empleados públicos no queden rezagados en sus salarios. “A los sueldos los incrementamos de acuerdo con lo pautado y resulta que ahora se actualiza el plan complementario y los gremios pegan el grito en el cielo”, enfatizó el ministro. Expresó que, con una cuota mensual de $ 40.000, el grupo familiar de los afiliados puede acceder a prestaciones que, en algunos casos, les cuesta millones de pesos al erario. “¿Dónde se vio o qué obra social o prepaga pueden financiar una prestación de alta complejidad, prótesis o marcapasos con hasta 200 cuotas?”, interrogó el funcionario, que sugirió a los sindicalistas que comparen los valores que se cobran en otras obras sociales y hasta empresas de medicina prepaga. “Puedo afirmar que ninguna obra social lo hace; tan sólo el Subsidio que, con las disposiciones para mejorar los ingresos, acorde a la situación de los trabajadores, trata de equilibrar y actualizar los valores del plan y, así sostener al sistema”, fundamentó. Abad, al igual que lo hizo el gobernador, se preguntó “¿dónde estaban antes los que ahora critican por el aumento para defender a la obra social? Dejaron que casi se fundiera”.
Para poner mayor énfasis a la decisión gubernamental, Abad afirmó: “el Gobierno se mantiene firme y no retrocederá con el aumento en el plan complementario”. Y continuó: “¿dónde están los que gritaban a los cuatro vientos que había que defender a la obra social cuando ahora explotó la cifra de adherentes? Los resultados están a la vista frente al silencio cómplice de sectores y actores de la vida de la obra social estatal de la provincia”.
Desde hace algún tiempo, las autoridades del Subsidio de Salud vienen analizando mecanismos para sostener las prestaciones y que, gradualmente, vaya financiándose con recursos propios. Las autoridades destacaron a nuestro diario que se trata de una obra social solidaria y que tiende a la equidad. ¿Qué significa eso? Que con la revalorización del plan complementario, los de mayores ingresos pueden contribuir para que los que cobran menos en el Estado gocen de los mismos servicios y prestaciones (principio de solidaridad y de equidad).
Tomando en cuenta ese parámetro, la obra social estatal había establecido un esquema que, entre otras cuestiones, establecía una segmentación de acuerdo con el nivel de ingresos:
• Así, por ejemplo, los empleados públicos que cobran hasta un monto bruto mensual de salarios de $ 1 millón, abonará una cuota de $ 32.500 (en diciembre estaba en $17.820), que es el equivalente a dos consultas médicas. Esa cuota atañe al grupo familiar.
• Para aquellos casos en que el sueldo bruto mensual llegue hasta los $ 2 millones, el valor de la cuota será el equivalente a tres consultas médicas, es decir, $ 48.750 para la familia.
• El tercer segmento corresponde a los que cobran más de $ 2 millones brutos mensuales. En este caso, pagarán el equivalente a cuatro consultas médicas, es decir, unos $ 65.000 mensuales, explican desde el Gobierno.
• Por fuera del grupo familiar pueden estar los adherentes que, para acceder al plan complementario, pagará el 50% del valor de lo que paga el titular de su grupo familiar, es decir, $ 16.250.