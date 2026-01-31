La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Abad remarcó que, en los últimos tiempos, todos los precios se actualizaron. Incluso, acotó, el sector público fue acompañando el ritmo de la inflación para que los empleados públicos no queden rezagados en sus salarios. “A los sueldos los incrementamos de acuerdo con lo pautado y resulta que ahora se actualiza el plan complementario y los gremios pegan el grito en el cielo”, enfatizó el ministro. Expresó que, con una cuota mensual de $ 40.000, el grupo familiar de los afiliados puede acceder a prestaciones que, en algunos casos, les cuesta millones de pesos al erario. “¿Dónde se vio o qué obra social o prepaga pueden financiar una prestación de alta complejidad, prótesis o marcapasos con hasta 200 cuotas?”, interrogó el funcionario, que sugirió a los sindicalistas que comparen los valores que se cobran en otras obras sociales y hasta empresas de medicina prepaga. “Puedo afirmar que ninguna obra social lo hace; tan sólo el Subsidio que, con las disposiciones para mejorar los ingresos, acorde a la situación de los trabajadores, trata de equilibrar y actualizar los valores del plan y, así sostener al sistema”, fundamentó. Abad, al igual que lo hizo el gobernador, se preguntó “¿dónde estaban antes los que ahora critican por el aumento para defender a la obra social? Dejaron que casi se fundiera”.