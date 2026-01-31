¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Algunos reconocieron que conocían su adicción a las drogas y también señalaron que atravesó una profunda crisis durante su conflictivo proceso de divorcio. Sin embargo, afirmaron que su vida había cambiado desde que inició una relación sentimental con Justina Gordillo, empleada judicial que trabaja bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia. “Estaban muy bien, incluso tenían planeado irse de vacaciones juntos, pero el viaje se suspendió por todo lo que pasó”, contó Laura, amiga de la pareja.