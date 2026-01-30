Secciones
Atlético Tucumán reforzó la Reserva con cinco juveniles de River, Vélez y Racing

Los futbolistas firmaron sus contratos ayer en el "José Fierro" y ya están a disposición del cuerpo técnico. Se trata de una apuesta a futuro que busca replicar casos de éxito recientes en la institución.

OFICIAL. Atlético Tucumán aseguró a Tomás Jung, Uriel Funes, Lucas Videla, Román Fernández y Ian Machena. OFICIAL. Atlético Tucumán aseguró a Tomás Jung, Uriel Funes, Lucas Videla, Román Fernández y Ian Machena. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 2 Hs

Atlético Tucumán continúa profundizando su plan de reestructuración para la categoría de Reserva. Al igual que en el último mercado de pases, la institución se movió rápido para asegurar a juveniles formados en clubes grandes del fútbol argentino que quedaron con el pase en su poder. Ayer, en la sala de prensa del estadio "José Fierro", estamparon la firma Tomás Jung, Uriel Funes, Lucas Videla, Román Fernández e Ian Machena. La ceremonia contó con la presencia de directivos y miembros de la secretaría técnica, oficializando así su incorporación al plantel que dirige Ramiro González para disputar el Torneo Proyección.

Estas llegadas responden a una política de captación que el club viene consolidando: detectar talentos que no tuvieron continuidad en Buenos Aires y ofrecerles una plataforma de desarrollo en Tucumán. El objetivo final es nutrirlos para que, a mediano plazo, puedan saltar al plantel superior, replicando casos exitosos recientes como los de Lautaro Godoy, Ezequiel Godoy y Luciano Vallejo, quienes llegaron bajo la misma modalidad y lograron asentarse en el club.

En el desglose de los refuerzos, el "Decano" sumó dos valores provenientes de las inferiores de River. Se trata de Tomás Jung, un marcador central zurdo de 21 años que se destaca por su salida limpia y buen juego aéreo, y de Uriel Funes, un lateral o volante por derecha de 20 años, valorado por su recorrido e intensidad por la banda.

Para reforzar el ataque, arribaron dos apuestas formadas en la cantera de Vélez Sarsfield. Lucas Videla, de 20 años, es un extremo que llega para aportar desequilibrio, mientras que Ian Machena, de la misma edad, es un delantero potente que ostenta buenos registros goleadores en las formativas del "Fortín".

Finalmente, el nombre que aporta mayor roce profesional es el de Román Fernández. Proveniente de Racing, este extremo llega con el plus de haber tenido experiencia en la máxima categoría: debutó en Primera División bajo la conducción de Fernando Gago y llegó a disputar cinco encuentros oficiales con la camiseta de la "Academia", jerarquía que ahora buscará demostrar en su etapa en Tucumán. Ya convirtió un gol en el amistoso del equipo frente al plantel profesional Guemes, que terminó con derrota 4-2 para los tucumanos.

