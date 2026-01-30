Atlético Tucumán reforzó la Reserva con cinco juveniles de River, Vélez y Racing

Atlético Tucumán continúa profundizando su plan de reestructuración para la categoría de Reserva. Al igual que en el último mercado de pases, la institución se movió rápido para asegurar a juveniles formados en clubes grandes del fútbol argentino que quedaron con el pase en su poder. Ayer, en la sala de prensa del estadio "José Fierro", estamparon la firma Tomás Jung, Uriel Funes, Lucas Videla, Román Fernández e Ian Machena. La ceremonia contó con la presencia de directivos y miembros de la secretaría técnica, oficializando así su incorporación al plantel que dirige Ramiro González para disputar el Torneo Proyección.