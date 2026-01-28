En vías de cicatrización: Colace detalló los síntomas de Atlético y defendió el tratamiento elegido

En medio de la “interconsulta” con la prensa, uno de los cronistas intentó encontrar una patología que el entrenador quizás había pasado por alto. ¿El “Decano” fue de mayor a menor? ¿Sufrió una fatiga en su rendimiento con el correr de los minutos? Pero el “doctor” Colace fue contundente al rechazar esa hipótesis. “Creo que hubo 22 tiros nuestros contra tres de ellos. Me parece que fuimos protagonistas todo el partido, en diferentes momentos y alturas. La intensidad cambia, obviamente; en el primer tiempo fuimos muy intensos y en el segundo manejamos mejor la pelota. Creo que fueron dos tiempos bárbaros del equipo”, explicó.