En vías de cicatrización: Colace detalló los síntomas de Atlético y defendió el tratamiento elegido
El "Decano" levantó su nivel tras la caída en Mendoza, aunque no pasó del 0-0 ante Central Córdoba. El DT se mostró conforme con el juego, aseguró que merecieron ganar y señaló a la falta de puntería como la causa del empate.
Si las sensaciones post derrota frente a Independiente Rivadavia habían dejado una herida abierta, esta vez, luego del empate ante Central Córdoba, el parte médico de Atlético Tucumán arroja un resultado en vías de cicatrización. Pese al 0-0, en la salida de los vestuarios los signos vitales del equipo se mostraron estables, como quien comprende que el tratamiento elegido es el correcto. Ya no hubo muecas de dolor ni de resignación como en Mendoza. Esta vez, se intentó conservar la calma y bajar las pulsaciones. Una señal que buscó transmitir tranquilidad y un mensaje aún más fuerte: el del pedido de paciencia para completar la recuperación.
Hugo Colace, el representante y primera cara visible del equipo, fue el encargado de entregar el primer diagnóstico oficial. No fue el mismo de la noche del viernes en el Parque San Martín. Esta vez, desde un primer momento, el entrenador se mostró sereno, buscó bajar la ansiedad y defendió la salud de sus pacientes. “El análisis que hago es que fue un partido casi completo. Digo ‘casi’ porque en mi análisis solamente faltó el gol. Lo intentamos por todos lados, fuimos protagonistas la mayor cantidad del tiempo, pero la pelota no entró”, introdujo el entrenador, en su primera evaluación clínica del encuentro.
Eso sí, no tardó mucho en detectar el síntoma principal que aquejó al equipo e impidió el alta médica completa: la ineficacia. Consultado acerca de la falta de contundencia en los últimos metros, respondió: “Sí, el lamento es porque no pudimos sacar los tres puntos. Nos merecíamos ganar. Pero después, la verdad que estoy muy contento; el equipo jugó bien al fútbol todo el tiempo. Fuimos por las bandas, por adentro, tiramos centros, córners... Hicimos todo lo que teníamos que hacer”.
En medio de la “interconsulta” con la prensa, uno de los cronistas intentó encontrar una patología que el entrenador quizás había pasado por alto. ¿El “Decano” fue de mayor a menor? ¿Sufrió una fatiga en su rendimiento con el correr de los minutos? Pero el “doctor” Colace fue contundente al rechazar esa hipótesis. “Creo que hubo 22 tiros nuestros contra tres de ellos. Me parece que fuimos protagonistas todo el partido, en diferentes momentos y alturas. La intensidad cambia, obviamente; en el primer tiempo fuimos muy intensos y en el segundo manejamos mejor la pelota. Creo que fueron dos tiempos bárbaros del equipo”, explicó.
Aun así, el DT lamenta que la buena salud del juego no se haya reflejado en el marcador. “Hoy se plasmó todo lo que venimos trabajando. Te repito: el equipo jugó bien al fútbol. El mediocampo manejó muy bien la pelota, llegamos por todos lados. Nos faltó el gol y eso lo lamentamos. Pero jugando así, serán más los partidos que ganemos que los que nos pasen cosas como estas”, describió.
Casi sobre el final de la conferencia, el entrenador explicó la dosificación de cargas; por qué decidió hacer cuatro cambios en vez de cinco y por qué se “guardó” una modificación. “Sentía que no podía desarmar más nada. Hice todos los cambios en el medio campo y arriba para refrescar lo que teníamos que refrescar. Pero después sentía que no tenía que hacer el otro cambio porque justamente alguna le iba a quedar al que estaba en cancha. Y le quedó; la última chance de gol la tuvo el ‘Loco’ (Leandro Díaz)”, dijo.
Por último, se refirió al único traumatismo real de la conversación: la lesión de Ramiro Ruiz Rodríguez en Mendoza, quien será intervenido quirúrgicamente y será baja al menos 30 días. “Lo de ‘la Oreja’ es lamentable porque hizo una pretemporada impresionante y seguramente nos hubiese ayudado un montón. Pero entró Franco (Nicola) y lo hizo muy bien también. Hizo todo lo que tenía que hacer, encargó, ganó de alto en los centros... hicimos que por ahí no se extrañe tanto”, admitió.
De esa manera, ante todo, el mensaje que se intenta bajar en Atlético es el de la tranquilidad. La urgencia del torneo Apertura demanda respuestas inmediatas, pero puertas adentro entienden que la salud futbolística del equipo es buena y que la sanación, tarde o temprano, llegará.