Quién es Alexis Segovia, el extremo campeón de la Sudamericana que llega para cubrir la baja de "RRR"
El atacante de 21 años arriba a préstamo desde Lanús tras un insólito pase frustrado a Central Córdoba. Conoce la historia, los números y las características del jugador elegido por la dirigencia para suplir la ausencia de Ramiro Ruiz Rodríguez.
El mercado de pases suele guardarse una última carta bajo la manga. El verano de 2026 no fue la excepción para Atlético Tucumán: cuando todo indicaba que la dirigencia había dado por cerrado el plantel, la inesperada lesión de Ramiro Ruiz Rodríguez obligó a reabrir el tablero. La respuesta fue rápida y silenciosa. Alexis Segovia ya llegó a la provincia y se convirtió en el noveno refuerzo del “Decano”.
Segovia tiene 21 años y arriba a préstamo por una temporada desde Lanús, club dueño de su pase. Extremo por naturaleza, llega para cubrir la baja de “RRR” y sumar alternativas ofensivas en un sector que quedó debilitado. En Atlético no lo interpretaron únicamente como una incorporación de urgencia, sino también como una oportunidad de mercado: si el futbolista logra destacarse en 25 de Mayo y Chile, el club podrá ejecutar una opción de compra ya estipulada en el acuerdo con el “Granate”.
Cambio de planes
La operación, además, tuvo un giro particular. Segovia estaba a un paso de convertirse en refuerzo de Central Córdoba: había viajado a Santiago del Estero, tenía el contrato listo y hasta fue anunciado oficialmente por el club. Sin embargo, por cuestiones internas, el pase se cayó y el jugador debió regresar a Buenos Aires.
Según trascendió, el “Ferroviario” no abonó el cargo por la cesión en tiempo y forma, situación que precipitó su vuelta a Lanús y abrió una ventana inesperada para Atlético, que aprovechó la oportunidad y avanzó rápidamente para quedarse con el futbolista.
El tema incluso se coló en la conferencia de prensa posterior al empate entre el “Decano” y Central Córdoba. Consultado por la caída del pase, Lucas Pusineri dejó en evidencia que ni siquiera estaba al tanto del destino final del jugador. “Fue una decisión ajena al cuerpo técnico, realmente no estoy en el detalle de cómo surgió. Ojalá que pueda encontrar, si es que se fue a otro lado… ¿Ah, llega a Atlético? Bueno, se encuentran con un futbolista que seguramente les va a dar cosas positivas, les deseo lo mejor”, expresó el DT.
Dos títulos y rodaje
Pese a su juventud, Segovia ya acumula un recorrido interesante en el fútbol argentino. Formado y debutado en Lanús, tuvo un préstamo en Arsenal para disputar la Primera Nacional y luego pasó por Central Córdoba, donde jugó 14 partidos y fue parte del plantel campeón de la Copa Argentina, con minutos en la final ante Vélez. En total, suma 75 partidos en Primera División.
La última temporada la disputó con el primer equipo del "Granate", alternando titularidades y suplencias entre el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, certamen en el que consiguió su primer título internacional. En 2025 cerró el año con 33 partidos jugados, 16 como titular y un gol.
Su rol táctico
¿Qué puede aportarle Segovia al equipo de Hugo Colace? Se trata de un extremo zurdo, veloz, con vocación para el uno contra uno y el desborde. No es un futbolista con gran peso goleador, pero el esquema del entrenador, que prioriza la amplitud y el ataque por bandas, podría potenciar su incidencia en los metros finales. Habitualmente juega a perfil cambiado, recostado sobre la derecha.
Su misión inicial es clara: reemplazar, al menos durante los próximos 30 días, a Ruiz Rodríguez. No será una tarea sencilla. El tucumano había realizado una muy buena pretemporada, con goles y participaciones decisivas, y asomaba como una de las principales armas ofensivas del equipo. En cuanto a características, Segovia aparece como un perfil similar al de Franco Nicola: zurdo, rápido, desequilibrante y partiendo desde la derecha. Competirá por el puesto con el uruguayo y con el juvenil Martín Ortega, quien suele desempeñarse por el carril izquierdo.
En definitiva, su llegada funciona como una rueda de auxilio para el “Decano” en una posición que, tras la lesión de “RRR”, necesitaba variantes urgentes. Segovia arriba con rodaje y proyección. Si logra potenciarse -como ya ocurrió con otros futbolistas en el último tiempo- Atlético tendrá la chance de ejecutar la opción de compra y asegurarse un valor a futuro.
Por lo pronto, lo inmediato será su adaptación al grupo y su puesta a punto. El equipo lo necesita y, si la habilitación llega a tiempo, podría integrar la lista de convocados para recibir a Huracán este sábado, desde las 22.15, en el estadio “José Fierro”.