Quién es Alexis Segovia, el extremo campeón de la Sudamericana que llega para cubrir la baja de "RRR"

El tema incluso se coló en la conferencia de prensa posterior al empate entre el “Decano” y Central Córdoba. Consultado por la caída del pase, Lucas Pusineri dejó en evidencia que ni siquiera estaba al tanto del destino final del jugador. “Fue una decisión ajena al cuerpo técnico, realmente no estoy en el detalle de cómo surgió. Ojalá que pueda encontrar, si es que se fue a otro lado… ¿Ah, llega a Atlético? Bueno, se encuentran con un futbolista que seguramente les va a dar cosas positivas, les deseo lo mejor”, expresó el DT.