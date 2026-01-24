Colace, entre el dolor por el resultado y la conformidad con el juego: "El equipo quiere más"
El entrenador lamentó la derrota ante Independiente Rivadavia y se mostró molesto por la polémica del gol, aunque destacó la actitud del plantel en el segundo tiempo. "La lluvia no cambió nada, salimos a atacar", aseguró.
La derrota de Atlético Tucumán en Mendoza no solo golpeó a los protagonistas dentro de la cancha, sino también al cuerpo técnico encabezado por Hugo Colace. Finalizado el encuentro, el DT analizó el trámite, se refirió al parate por el diluvio y, aunque se mostró dolido por el resultado, rescató el rendimiento de sus dirigidos.
Primero fue consultado por la interrupción. Según el entrenador, el factor climático no alteró el plan de juego. "Lo de la lluvia no cambió nada, porque incluso en el segundo tiempo salimos con muchas ganas. Generamos varias ocasiones de gol y creo que dominamos mejor. Del resto, ustedes pueden sacar sus conclusiones", lanzó, dejando entrever su malestar con el arbitraje.
Durante el partido, al DT se lo vio visiblemente molesto por la polémica del gol que definió el encuentro. "Da bronca perder. Justamente, si soy conformista, podría decir que el equipo hizo muchas cosas e hizo mucho mérito para llevarse algo, pero se perdió. Se perdió por detalles", lamentó.
Más allá de la derrota, Colace admitió estar conforme con la entrega del plantel. "El equipo quiere, juega e intenta todo el tiempo. Creo que se vio reflejado. No se dio el resultado, pero se nota que el equipo quiere más", explicó.
Desde lo estrictamente futbolístico, explicó qué cambió para que Atlético saliera al complemento con mayor ímpetu: "Seguramente en el primer tiempo fuimos muy parejos (con el rival). En el segundo salimos a atacar y pensamos en agarrar mejor la pelota. Creo que en el medio campo, principalmente, la manejamos bien y tuvimos muchas chances de gol".
También justificó la decisión de armar una línea de cinco defensores sobre el final. "Fue para dañar más por afuera. Justamente desde ahí tuvimos la situación de (Leandro) Díaz, que lamentablemente no fue gol, pero fue una buena jugada", analizó.
Ahora, el cuerpo técnico debe dar vuelta la página y pensar en el duelo frente a Central Córdoba en el Monumental, este martes. Con la agenda apretada, el entrenador aseguró que no habrá cambios drásticos en la planificación. "Se planifica igual, no cambia nada. Tenemos que volver y recuperarnos. Tienen que recuperar cargas los jugadores para estar disponibles para el próximo partido que llega enseguida", cerró.