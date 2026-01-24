Colace, entre el dolor por el resultado y la conformidad con el juego: "El equipo quiere más"

Ahora, el cuerpo técnico debe dar vuelta la página y pensar en el duelo frente a Central Córdoba en el Monumental, este martes. Con la agenda apretada, el entrenador aseguró que no habrá cambios drásticos en la planificación. "Se planifica igual, no cambia nada. Tenemos que volver y recuperarnos. Tienen que recuperar cargas los jugadores para estar disponibles para el próximo partido que llega enseguida", cerró.