De las sensaciones a los puntos: Atlético Tucumán busca validar su juego con una victoria ante Huracán

Aunque el triunfo todavía le ha sido esquivo al conjunto de 25 de Mayo y Chile, puertas adentro hay confianza en que el camino elegido es el correcto. “En Mendoza era un empate y nos vinimos sin nada; acá en Tucumán era una victoria y nos fuimos con un empate con sabor amargo. Hay muchos puntos positivos para rescatar. Para nosotros va a ser clave hacernos fuertes de local; Atlético siempre fue un equipo sólido en esa condición y tenemos que reencontrarnos con eso”, expresó el defensor Gastón Suso, quien debutó oficialmente en el Monumental frente al “Ferroviario”, pero ya habla con la autoridad de alguien que entiende el mundo Atlético.