De las sensaciones a los puntos: Atlético Tucumán busca validar su juego con una victoria ante Huracán

En Atlético Tucumán reina la sensación de que los resultados no reflejan fielmente lo que pasó en la cancha. Ocurrió en la derrota frente a Independiente Rivadavia en Mendoza —con un muy buen segundo tiempo opacado por la polémica del gol— y volvió a repetirse en el empate del martes ante Central Córdoba. La buena noticia para Hugo Colace y sus dirigidos es que, en sus inicios, el torneo Apertura ofrece oportunidades de redención inmediata: mañana, desde las 22, el “Decano” recibirá a Huracán en el “José Fierro” en busca de su primera victoria en la tercera fecha del certamen.
Aunque el triunfo todavía le ha sido esquivo al conjunto de 25 de Mayo y Chile, puertas adentro hay confianza en que el camino elegido es el correcto. “En Mendoza era un empate y nos vinimos sin nada; acá en Tucumán era una victoria y nos fuimos con un empate con sabor amargo. Hay muchos puntos positivos para rescatar. Para nosotros va a ser clave hacernos fuertes de local; Atlético siempre fue un equipo sólido en esa condición y tenemos que reencontrarnos con eso”, expresó el defensor Gastón Suso, quien debutó oficialmente en el Monumental frente al “Ferroviario”, pero ya habla con la autoridad de alguien que entiende el mundo Atlético.
Tal como señala el zaguero, conseguir esa primera alegría frente al “Globo” puede resultar vital para el ánimo del grupo. Apenas se disputaron dos fechas, es cierto, pero está claro que construir una idea de juego sobre la base de los triunfos suele ser un factor decisivo en cualquier proceso. Atlético necesita, cuanto antes, esa victoria que ahuyente fantasmas, despeje dudas y alivie tensiones. Y que, a partir de los tres puntos, le permita seguir creciendo. ¿Qué mejor escenario que hacerlo mañana, ante su gente?
Otro de los grandes desafíos del “Decano” será no solo sostener los pasajes de intensidad y buen juego —como el segundo tiempo en Mendoza o los primeros 20 minutos ante Central Córdoba— sino también traducirlos en resultados concretos. En otras palabras, en goles. Así lo entienden también los protagonistas.
“Hicimos todo para ganarlo, tuvimos las chances y no pudimos concretarlas; nos vamos con un sabor amargo solo por eso, nos faltó el gol. Tenemos que ajustar esos detalles, pero este es el camino”, sostuvo Ignacio Galván, una de las figuras del equipo en estas dos primeras presentaciones. El lateral se consolidó como una de las principales vías ofensivas, construyendo una sociedad prometedora con Nicolás Laméndola por el sector izquierdo. “Me estoy sintiendo bien en la sociedad con el ‘Chueco’; estamos conectando bien desde la pretemporada”, agregó.
Otro de los que alzó la voz fue Kevin Ortiz, titular en el medio campo en ambas fechas. Se desempeñó tanto como volante central como interior en el 4-3-3 de Colace, aunque reconoció sentirse “muy cómodo” en cualquiera de las dos funciones y destacó que el grupo está “fuerte, unido y con muchas ganas desde la pretemporada”.
Desde esa posición neurálgica, Ortiz tiene un panorama privilegiado para interpretar el juego. En el esquema del entrenador, su rol implica una exigente doble función: sin pelota, adelantar metros, sumarse a la presión y cubrir relevos en la transición defensiva; con ella, encontrar los espacios para que el equipo pueda lastimar. Ante Central Córdoba, el volante sufrió especialmente en esa segunda tarea, frente a un rival replegado en bloque bajo que le redujo los caminos al ataque.
Para el duelo de mañana, Ortiz imagina un desarrollo distinto. “Creo que Huracán puede ser un rival que deje más espacios; ellos también van a intentar jugar y proponer, así que podemos aprovechar los huecos que aparezcan”, analizó sobre el equipo de Diego Martínez.
En definitiva, en Atlético hay convicción de que el rumbo es el correcto. Pero también conciencia de que la paciencia del hincha no se alimenta solo de buenas sensaciones y que, con el correr de las fechas, la exigencia por ganar será cada vez mayor. Mañana, ante Huracán, el “Decano” tendrá una oportunidad inmejorable para lograr su primer triunfo en el Apertura y convertir ese protagonismo en puntos.