Atlético Tucumán anunció cambios en el acceso al Monumental: el carnet será intransferible en las populares

La expectativa por el debut en casa de Atlético Tucumán este próximo martes viene acompañada de importantes novedades administrativas. A través de un comunicado oficial, la institución de 25 de Mayo y Chile informó que se han modificado las normativas de ingreso al Estadio José Fierro con el objetivo de "garantizar el orden y el crecimiento de la masa societaria". La principal noticia para el socio es que ya no será necesario realizar el habitual canje de entradas: el acceso se habilitará directamente mediante la presentación del carnet, ya sea en su formato físico o digital, en los puntos de control.