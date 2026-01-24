Secciones
Atlético Tucumán anunció cambios en el acceso al Monumental: el carnet será intransferible en las populares

De cara al primer partido como local en el torneo, el club avisó que ya no será necesario el canje de entradas para socios. Además, se implementará una estricta normativa de identidad para las tribunas generales, mientras que las plateas seguirán siendo transferibles.

Hace 1 Hs

La expectativa por el debut en casa de Atlético Tucumán este próximo martes viene acompañada de importantes novedades administrativas. A través de un comunicado oficial, la institución de 25 de Mayo y Chile informó que se han modificado las normativas de ingreso al Estadio José Fierro con el objetivo de "garantizar el orden y el crecimiento de la masa societaria". La principal noticia para el socio es que ya no será necesario realizar el habitual canje de entradas: el acceso se habilitará directamente mediante la presentación del carnet, ya sea en su formato físico o digital, en los puntos de control.

Sin embargo, el punto que más repercusión generó entre los hinchas es la nueva política de "identidad intransferible". A partir de este campeonato, el carnet de socio para ingresar a las tribunas populares tendrá carácter personal y no podrá ser cedido a terceros bajo ninguna circunstancia. Desde la dirigencia explicaron que esta medida busca fortalecer el vínculo individual con la institución, asegurando que cada lugar en la tribuna general pertenezca efectivamente al titular del carnet, evitando el uso indebido de las credenciales.

Por el contrario, la normativa contempla una excepción para el sector de plateas. El club entiende que la adquisición de una butaca (ya sea por semestre o temporada anual) representa la compra de una ubicación específica y numerada. Por este motivo, el lugar en la platea sí podrá ser transferido a otra persona en caso de que el titular no pueda asistir a un encuentro determinado. Esta diferenciación busca proteger la inversión de quienes abonan por una ubicación preferencial, otorgándoles la flexibilidad de no perder el lugar si surgen imprevistos.

Ante estos cambios, el club instó a todos los simpatizantes que aún no cuentan con su credencial o que mantienen deudas pendientes a acercarse a la oficina de socios para normalizar su situación antes del martes. Bajo el lema "Si sos socio, sos Monumental", Atlético busca profesionalizar el sistema de ingresos y asegurar que el José Fierro sea un espacio exclusivo para quienes contribuyen mensualmente al sostenimiento del club.

