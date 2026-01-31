Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Tras el despliegue de una “armada” estadounidense cerca de las costas iraníes, varios escenarios son posibles si la Casa Blanca decide intervenir militarmente, desde bombardeos precisos a una campaña masiva para debilitar o eliminar a los dirigentes del país. Ante la escalada que pone nerviosos a todos los países de la región, cabe hacerse preguntas, según el enfoque de la agencia francesa AFP.