Enero positivo para el Banco Central: logró acumular más de U$S1.200 millones

En las últimas 20 ruedas hábiles, la autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausili, incorporó U$S1.157 millones a sus arcas, en coincidencia con el inicio de la denominada “fase 4” del programa económico vigente. Para concretar estas compras, el organismo emite pesos que no son esterilizados, un mecanismo que busca abastecer de liquidez al mercado y evitar tensiones en el sistema financiero, ya que una plaza seca podría derivar en una suba de las tasas de interés.