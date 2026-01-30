Enero positivo para el Banco Central: logró acumular más de U$S1.200 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó enero con un saldo neto comprador de divisas superior a los U$S1.200 millones. En la última rueda del mes, la entidad adquirió U$S23 millones. Con este resultado, la autoridad monetaria ya superó el 10% de la meta de acumulación de reservas fijada para todo 2026.
En las últimas 20 ruedas hábiles, la autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausili, incorporó U$S1.157 millones a sus arcas, en coincidencia con el inicio de la denominada “fase 4” del programa económico vigente. Para concretar estas compras, el organismo emite pesos que no son esterilizados, un mecanismo que busca abastecer de liquidez al mercado y evitar tensiones en el sistema financiero, ya que una plaza seca podría derivar en una suba de las tasas de interés.
En paralelo, las reservas brutas -que excluyen los pasivos- se ubicaron en U$S44.502 millones, tras registrar un retroceso diario de U$S1.738 millones. Esta caída responde a movimientos habituales de fin de mes vinculados a la Posición Global Neta en Moneda Extranjera (PGNME). Históricamente, el cierre mensual suele mostrar una baja en las reservas brutas producto de estas operaciones bancarias.
Fortalecimiento de las reservas
En la práctica, los bancos locales deben adecuar su posición neta en moneda extranjera para cumplir con la normativa vigente, lo que implica transferencias de divisas al exterior o compras de dólares para equilibrar sus balances. Estas transacciones generan una disminución transitoria de las reservas brutas del BCRA, que suele revertirse en los primeros días del mes siguiente, cuando las entidades regularizan su posición o restituyen los fondos.
El fortalecimiento de las reservas en las últimas semanas también estuvo impulsado por la suba del precio internacional del oro. El Central posee aproximadamente 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas, consignó Infobae.
El valor del metal llegó a superar los U$S5.600 por onza, aunque posteriormente retrocedió hasta los U$S4.890 actuales, lo que tuvo un impacto negativo en la contabilidad del organismo. El oro suele funcionar como refugio frente a la incertidumbre global y su cotización influye directamente en el balance del BCRA.