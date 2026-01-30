El dólar oficial anotó en enero su primera caída mensual desde agosto y finalizó a $1.465

La puesta en marcha del nuevo esquema de bandas cambiarias en enero logró llevar tranquilidad al mercado y se reflejó en una marcada estabilidad del dólar durante las últimas jornadas. Este viernes , la divisa cerró la rueda sin cambios y se mantuvo en $1.465 para la venta y $1.415 para la compra, de acuerdo con la cotización de referencia del Banco Nación.