El dólar oficial anotó en enero su primera caída mensual desde agosto y finalizó a $1.465

La puesta en marcha del nuevo esquema de bandas cambiarias en enero logró llevar tranquilidad al mercado y se reflejó en una marcada estabilidad del dólar durante las últimas jornadas. Este viernes , la divisa cerró la rueda sin cambios y se mantuvo en $1.465 para la venta y $1.415 para la compra, de acuerdo con la cotización de referencia del Banco Nación.
En el balance semanal, el billete minorista mostró un incremento de 10 unidades. Sin embargo, al considerar el desempeño de todo enero, acumuló una baja de $15.
En el segmento mayorista, donde se operaron U$S417,6 millones en el mercado de contado, el dólar avanzó $2,50, y finalizó en $1.447. A lo largo de la última semana, el tipo de cambio oficial subió $14. No obstante, en el acumulado de enero registró un leve retroceso de ocho unidades respecto de los $1.455 con los que había cerrado 2025.
Por su parte, el Banco Central fijó para la jornada una banda superior del régimen cambiario en $1.563,51, lo que dejó al dólar mayorista a una distancia de $116,51 o un 8,1% de ese techo de libre flotación.
Fuerte caída del dólar "blue" en el arranque de 2026
En el mercado informal, el dólar "blue" registró una caída de cinco unidades y se negoció a $1.470 para la venta, el valor más bajo desde el 12 de diciembre. En el transcurso de enero, la cotización paralela acumuló un descenso de $60.
En tanto, el comportamiento de los dólares bursátiles muestra señales dispares. El dólar MEP se negocia a $1.459,65, con un leve avance diario de 77 centavos, aunque acumula una caída del 1,4% en lo que va del mes. En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un descenso del 0,5%, hasta ubicarse en $1.501,01, y presenta una baja del 1,3% durante enero.