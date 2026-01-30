Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar oficial anotó en enero su primera caída mensual desde agosto y finalizó a $1.465

En el balance semanal, el billete minorista mostró un incremento de 10 unidades. Mientras que en el segmento mayorista avanzó $2,50, y finalizó en $1.447.

MERCADO CAMBIARIO. El dólar oficial cayó $15 en enero. MERCADO CAMBIARIO. El dólar oficial cayó $15 en enero.
Hace 12 Min

La puesta en marcha del nuevo esquema de bandas cambiarias en enero logró llevar tranquilidad al mercado y se reflejó en una marcada estabilidad del dólar durante las últimas jornadas. Este viernes , la divisa cerró la rueda sin cambios y se mantuvo en $1.465 para la venta y $1.415 para la compra, de acuerdo con la cotización de referencia del Banco Nación. 

En el balance semanal, el billete minorista mostró un incremento de 10 unidades. Sin embargo, al considerar el desempeño de todo enero, acumuló una baja de $15. 

En el segmento mayorista, donde se operaron U$S417,6 millones en el mercado de contado, el dólar avanzó $2,50, y finalizó en $1.447. A lo largo de la última semana, el tipo de cambio oficial subió $14. No obstante, en el acumulado de enero registró un leve retroceso de ocho unidades respecto de los $1.455 con los que había cerrado 2025.

Por su parte, el Banco Central fijó para la jornada una banda superior del régimen cambiario en $1.563,51, lo que dejó al dólar mayorista a una distancia de $116,51 o un 8,1% de ese techo de libre flotación.

Fuerte caída del dólar "blue" en el arranque de 2026 

En el mercado informal, el dólar "blue" registró una caída de cinco unidades y se negoció a $1.470 para la venta, el valor más bajo desde el 12 de diciembre. En el transcurso de enero, la cotización paralela acumuló un descenso de $60.

En tanto, el comportamiento de los dólares bursátiles muestra señales dispares. El dólar MEP se negocia a $1.459,65, con un leve avance diario de 77 centavos, aunque acumula una caída del 1,4% en lo que va del mes. En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un descenso del 0,5%, hasta ubicarse en $1.501,01, y presenta una baja del 1,3% durante enero.

Temas El DólarTucumánBanco Central de la República ArgentinaBanco Nación de la República ArgentinaLuis CaputoSantiago BausiliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026
1

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
2

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
3

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
4

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
5

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán
6

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

Más Noticias
El Banco Central reconoció riesgos inflacionarios y apuntó a salarios y subsidios para el ajuste

El Banco Central reconoció riesgos inflacionarios y apuntó a salarios y subsidios para el ajuste

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Habrá una subasta online de vehículos radicados en Tucumán

Habrá una subasta online de vehículos radicados en Tucumán

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Compran más dólares, pero el Riesgo País dejó de descender

Compran más dólares, pero el Riesgo País dejó de descender

Comentarios