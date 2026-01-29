LA GACETA transmitirá en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle

El Seven de Tafí del Valle también se vivirá a través de las pantallas. LA GACETA realizará una transmisión especial en vivo que comenzará a las 14, con salida simultánea por el canal de YouTube de LA GACETA y por Canal 11 de CCC, llevando el color y la intensidad del torneo.
La conducción del streaming estará a cargo de Bruno Farano y Benjamín Papaterra, quienes acompañarán la jornada con análisis, contexto y el pulso de lo que ocurra dentro y fuera de la cancha, en uno de los eventos deportivos más emblemáticos del verano tucumano.
Durante la transmisión se realizarán entrevistas a distintas personalidades que digan presente en el Seven, además de dinámicas con el público, buscando reflejar no solo el rugby, sino también el clima festivo y social que rodea al certamen en Tafí del Valle.
Además, el stream permitirá seguir imágenes de las instancias decisivas, con la cobertura de las finales de la Copa Bronce, Copa Plata y Copa Oro, completando una propuesta integral para vivir el Seven de Tafí del Valle desde cualquier lugar.