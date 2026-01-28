El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos y el BCRA volvió a comprar dólares

En tanto, el dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva, pero se mantuvo lejos del techo de la banda de flotación. Este martes, la divisa avanzó $5 y cerró a $1.465 para la venta en la cotización del Banco Nación (BNA). En el mercado mayorista, cerró a $1.442,50 para la venta, su nivel más alto desde el 14 de enero. El dólar mayorista sigue buscando reacomodarse cerca de los $ 1.440, lo cual deja una favorable lectura entre los operadores ya que las compras del BCRA podrían estar señalizando un piso al descenso reciente. “Ello aún cuando la apreciación cambiaria de monedas emergentes viene siendo un proceso expandido -y, por ende, difícil de evitar- como contrapartida de la etapa de debilidad global que transita dólar, y así es que los bancos centrales de la región se concentran principalmente en evalúar diferentes herramientas para gestionar esta etapa cambiaria mundial”, evalúa el economista Gustavo Ber.