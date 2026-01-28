Secciones
El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos y el BCRA volvió a comprar dólares

La autoridad monetaria extendió su racha positiva.

Hace 6 Hs

El Banco Central (BCRA) continúa con la compra diaria de divisas y ayer se hizo de U$S 32 millones, hilvanando 17 ruedas consecutivas con saldo comprador. El objetivo es reforzar las reservas internacionales, que se encuentran en el mayor nivel en casi cuatro años y medio. Durante 17 jornadas hábiles, la entidad monetaria nacional acumuló U$S 1.049 millones, en línea con el inicio de la “fase 4″ del programa económico. Las reservas brutas, que excluyen los pasivos, ascendieron a U$S 45.779 millones, con un incremento diario de U$S 39 millones de dólares. Este volumen representa el nivel más alto registrado desde la primera mitad de septiembre de 2021.

Como consecuencia de la compra de dólares del Banco Central, el riesgo país quebró los 500 puntos básicos al ubicarse en 493 unidades, el menor nivel desde junio de 2018. La suba de los bonos cristaliza una mayor confianza en los inversores en el programa económico del Gobierno, que ahora se focaliza en engrosar las tenencias internacionales del Central. Desde el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, el riesgo país acumuló una compresión superior a las 600 unidades. No obstante, bajo las condiciones actuales, una eventual emisión de deuda en el exterior debería realizarse a una tasa cercana al 9%, un rendimiento que todavía no resulta atractivo para el equipo económico.

El riesgo país mide la probabilidad de que un país incumpla con el pago de sus compromisos en moneda extranjera. Se expresa en puntos básicos y refleja la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos de esa nación y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Un nivel elevado suele reflejar dudas sobre la capacidad de pago y limita el acceso al crédito y a las inversiones.

En tanto, el dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva, pero se mantuvo lejos del techo de la banda de flotación. Este martes, la divisa avanzó $5 y cerró a $1.465 para la venta en la cotización del Banco Nación (BNA). En el mercado mayorista, cerró a $1.442,50 para la venta, su nivel más alto desde el 14 de enero. El dólar mayorista sigue buscando reacomodarse cerca de los $ 1.440, lo cual deja una favorable lectura entre los operadores ya que las compras del BCRA podrían estar señalizando un piso al descenso reciente. “Ello aún cuando la apreciación cambiaria de monedas emergentes viene siendo un proceso expandido -y, por ende, difícil de evitar- como contrapartida de la etapa de debilidad global que transita dólar, y así es que los bancos centrales de la región se concentran principalmente en evalúar diferentes herramientas para gestionar esta etapa cambiaria mundial”, evalúa el economista Gustavo Ber.

