Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Desde hace varios días, en grupos de WhatsApp y en redes sociales, pescadores denunciaron y se quejaron por los controles que realizaban efectivos provinciales en distintos ríos tucumanos. Los aficionados a esta actividad también polemizaron. Por un lado, se encolumnaron quienes sostenían que se trataba de un exceso. Por el otro, aquellos que cuestionaban a quienes no respetaban la reglamentación y ponían en riesgo sus propias vidas al ingresar a los lechos, pese a que estaban crecidos.