Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más compra de dólares en el mercado. Más reservas internacionales en el Banco Central. Una leve suba en las cotizaciones de la divisa estadounidense. Una baja sustancial en el Riesgo País, medido por la banca internacional JP Morgan para la Argentina. Así arrancó la semana financiera, en los días previos a la revisión de las metas que hará el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante febrero. La Fase 4 del programa económico del presidente Javier Milei se desarrolla como lo previsto por el equipo que lidera el ministro de Economía Luis Caputo.
La autoridad monetaria adquirió ayer U$S 39 millones, estirando así la racha compradora a 16 jornadas consecutivas, en las que se acumularon U$S 1.017 millones, que servirán para fortalecer las reservas internacionales. En el reporte diario, la entidad que conduce Santiago Bausili, informó que las divisas atesoradas llegaron a los U$S 45.740 millones, con un incremento diario de U$S 179 millones, alcanzando un nivel no visto desde mediados de septiembre de 2021.
El Riesgo País bajó a 513 puntos básicos, el nivel más bajo de la era Milei, y podría descender aún más si se aprovecha la mejora que están mostrando los bonos de mercados emergentes para seguir achicando spread, señala el reporte elaborado por el Equipo de Estrategias de Cohen Aliados Estratégicos. Este contexto acerca la vuelta del Tesoro a los mercados internacionales de deuda. “Detrás de estos resultados está el sólido ritmo de compra de divisas que está realizando el BCRA, aprovechando la mayor oferta de dólares que llegan del agro y de la emisión de deuda de las empresas, en un contexto en el que la demanda estaría siendo contenida por tasas de interés en pesos que le ganan a la inflación”, explica. Esto, sumado al repunte del oro, permitió que subieran las reservas internacionales, aunque queda un largo camino por recorrer dado que el stock de reservas netas sigue siendo muy negativo, completa el diagnóstico de Cohen. En ese sentido, subraya que, de acuerdo con la definición del FMI, que además de la deuda de corto plazo excluye la ganancia por revalorización del oro, el saldo negativo llega a U$S 19.800 millones, mientras que, en la definición más laxa y tradicional, el saldo también negativo alcanza a los U$S 3.000 millones.
Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el combo “compras sostenidas del Banco Cetral con un dólar estable” fue clave para que la deuda soberana en dólares “despertara” y el riesgo país marcara un nuevo mínimo en la era Milei. Los Globales comenzaron a reaccionar a un esquema de acumulación de reservas más “genuino”: de más de U$S 1.000 millones comprados en enero sin recurrir, como a comienzos del mes, a la entrega de cobertura cambiaria al sector privado, aunque sí a tasas de interés elevadas, puntualiza PPI. Al respecto, la baja en la demanda estacional de liquidez desde la segunda quincena de enero junto a la liquidez inyectada por la compra de reservas ha permitido que las tasas comiencen a ceder al cierre de la semana (la caución cerró en 25% desde 39% el 15 de este mes y el pase interbancario bajó a 37% el 22 del corriente, tras tocar un pico de 48,4% el 13 de este mes).
Según PPI, el foco del mercado seguirá puesto en la capacidad del BCRA para sostener este ritmo de acumulación. “Comprar más de U$S 1.000 millones en menos de un mes es una señal muy positiva y explica por qué muchos inversores que estaban en modo wait and see pasaron a “pagar” Globales, llevando el riesgo país a mínimos”, detalla. Las condiciones para que esta dinámica continúe parecen favorables: el agro mantiene un ritmo de liquidación de U$S 85 millones diarios en enero y las emisiones corporativas seguirían aportando un flujo de oferta, con U$S 2.800 millones ya liquidados y otros U$S 3.600 millones aún por ingresar (al 16 de este mes) según la última presentación del Banco Central.
Las cotizaciones
En el arranque de la última semana de enero, el dólar oficial registró una suba de $5 y finalizó la jornada a $ 1.460 para la venta y a $ 1.410 para la compra en las pizarras del Banco Nación (BNA).
El avance del dólar minorista estuvo vinculado a la tendencia alcista en el circuito mayorista, donde la divisa estadounidense avanzó $ 4,50 hasta los $ 1.437,50. A su vez, la jornada se caracterizó por un discreto volumen operado, con un total de U$S 344,3 millones negociados en el segmento de contado, un nivel que, no obstante, se mantuvo en línea con la estacionalidad del comercio exterior durante enero. El dólar mayorista se reacomoda ligeramente hasta los $ 1.440, extendiendo el clima de calma cambiaria y dando espacio para el BCRA pueda continuar desarrollando la estrategia de compra de divisas, incluso por ahora por encima de las expectativas originales, señala el economista Gustavo Ber. Los operadores ansían que esa tranquilidad cambiaria se vaya trasladando en el tiempo en una convergencia de las tasas reales, mientras se monitorea la respuesta a partir de febrero de la demanda de dinero, acota el analista.
Con el verano en marcha, la preocupación oficial pasa por la balanza comercial. El ingreso de turistas a la Argentina cayó 7,9% durante diciembre, mientras que aumentaron 1,7% las salidas del país de los mismos, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Esto arrojó un déficit en la balanza comercial de U$S 4.054,2 millones, en medio de un cambio de metodología de la muestra y en momentos en que se discute si el tipo de cambio es el adecuado para la economía argentina.
Durante el último mes del año, ingresaron 887.800 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De ese total, 535.800 se repartieron en turistas y 352.000 en excursionistas. A su vez, la cantidad de turistas que visitaron el país cayó un 6,6% contra noviembre.
En 2025, el gasto del turismo receptivo fue de U$S 3.110 millones, mientras que en el emisivo fue de U$S 7.164,2 millones. Esto derivó en un saldo negativo de U$S 4.054,2 millones, siendo que a la Argentina le ingresó menos dinero del que se gastaron los argentinos en el exterior.