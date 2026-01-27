Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

El Riesgo País bajó a 513 puntos básicos, el nivel más bajo de la era Milei, y podría descender aún más si se aprovecha la mejora que están mostrando los bonos de mercados emergentes para seguir achicando spread, señala el reporte elaborado por el Equipo de Estrategias de Cohen Aliados Estratégicos. Este contexto acerca la vuelta del Tesoro a los mercados internacionales de deuda. “Detrás de estos resultados está el sólido ritmo de compra de divisas que está realizando el BCRA, aprovechando la mayor oferta de dólares que llegan del agro y de la emisión de deuda de las empresas, en un contexto en el que la demanda estaría siendo contenida por tasas de interés en pesos que le ganan a la inflación”, explica. Esto, sumado al repunte del oro, permitió que subieran las reservas internacionales, aunque queda un largo camino por recorrer dado que el stock de reservas netas sigue siendo muy negativo, completa el diagnóstico de Cohen. En ese sentido, subraya que, de acuerdo con la definición del FMI, que además de la deuda de corto plazo excluye la ganancia por revalorización del oro, el saldo negativo llega a U$S 19.800 millones, mientras que, en la definición más laxa y tradicional, el saldo también negativo alcanza a los U$S 3.000 millones.