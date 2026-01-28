Presuntas maniobras con el dólar oficial: el Banco Central investiga a cinco funcionarios

Desde el organismo aclararon que la investigación interna podría derivar en sanciones como una suspensión o un despido, aunque remarcaron que el incumplimiento en las funciones “tiene que estar muy probado”. Por el momento, el Banco Central cuenta con los audios que circularon y que son atribuidos a una de las empleadas, pero aseguran que “todavía no está claro qué está investigando la Justicia”. La instancia actual es la de recolección y evaluación de pruebas y testimonios. “No es habitual”, señalaron.