Presuntas maniobras con el dólar oficial: el Banco Central investiga a cinco funcionarios

Según informó la entidad monetaria, el procedimiento interno busca establecer si los involucrados incurrieron en incumplimientos al Código de Ética del BCRA o a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Hace 1 Hs

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició una investigación interna con el objetivo de determinar la presunta participación de cinco funcionarios del organismo, sospechados de haber colaborado en maniobras irregulares vinculadas con el dólar oficial. El expediente judicial está a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

Según informó la entidad monetaria, el procedimiento interno busca establecer si los funcionarios involucrados incurrieron en incumplimientos al Código de Ética del BCRA o a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. 

En ese sentido, fuentes oficiales explicaron: “Por un lado hay una causa penal. El BCRA no tiene la potestad de juzgar a sus empleados, lo que sí existe es un código de ética y la Ley de Ética Pública. Entonces, esta es una instancia que tiene el banco cuando hay una evidencia de que algún empleado puede haber incumplido en sus funciones”.

Desde el organismo aclararon que la investigación interna podría derivar en sanciones como una suspensión o un despido, aunque remarcaron que el incumplimiento en las funciones “tiene que estar muy probado”. Por el momento, el Banco Central cuenta con los audios que circularon y que son atribuidos a una de las empleadas, pero aseguran que “todavía no está claro qué está investigando la Justicia”. La instancia actual es la de recolección y evaluación de pruebas y testimonios. “No es habitual”, señalaron.

El caso 

En el marco de la causa judicial, el pasado 29 de diciembre fueron allanados los domicilios de cinco empleados del Banco Central y la Justicia libró una orden de presentación al organismo. Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre 2022 y 2023, consignó Todo Noticias

Desde el BCRA indicaron que la causa se apoya, entre otros elementos, en sumarios instruidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias durante la gestión de las autoridades que asumieron en diciembre de 2023. 

Además, confirmaron  que el procedimiento interno alcanza a los cinco funcionarios involucrados, quienes por el momento continúan en funciones. “Hay una instancia de juntar evidencia. En la medida en que se vaya robusteciendo, se tomarán las decisiones”, remarcaron.

