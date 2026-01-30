Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

El interrogante está en cómo será la próxima mano que le tocará al tranqueño. Si la Rosada lo sostiene como uno de los aliados predilectos, la apuesta habrá dado resultado. Y eso podría verse reflejado en el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura, el próximo 1 de marzo, un mensaje en el que los gobernadores, además de exponer sus balances, suelen anunciar las medidas de alto impacto para lo que viene. La cuestión pasa por un escenario en cual la gestión libertaria envíe cartas de escaso valor a Tucumán. Sea como sea, Jaldo seguramente estará dispuesto a poner sobre el paño todas sus fichas.