Adriana Rojas hará sonar su violín vallisto en el Festival Nacional de Cosquín

Hace 10 años llegó por primera vez a esa tierra cordobesa, pero esa ocasión estuvo limitada a actuar en una de las peñas que funcionan alrededor de la plaza Próspero Molina. “No tenía la edad para participar de los espectáculos callejeros ni del festival, pero fue mi contacto inicial con Cosquín. Aún recuerdo y siento la emoción de ver ese lugar gigante. Con el paso de los años y con mucha perseverancia y pasión, mi sueño se empezaba a cumplir. En 2019 fui invitada por Bruno Arias en su actuación; en 2023 toqué el Himno Nacional Argentino; al año siguiente me convocaron para la Cacharpaya, que se hacía después de mucho tiempo en el escenario mayor, lo que repetí en 2025 y ahora daré mi show. Todas fueron experiencias increíbles que me ayudaron a conocer ese espacio impresionante; fue una siembra con mucha paciencia, esfuerzo y visión para cosechar este año lo que será mi presentación en la séptima Luna”, describe.