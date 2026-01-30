El Banco Central reconoció riesgos inflacionarios y apuntó a salarios y subsidios para el ajuste

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a publicar el Informe de Política Monetaria (IPOM) y encendió una señal de alerta: si bien ratificó el rumbo del programa económico, reconoció que el proceso de desinflación enfrenta riesgos en el corto plazo. El documento también adelantó qué gastos ajustará el Gobierno para garantizar el superávit fiscal en 2026, con salarios, subsidios y planes sociales bajo la lupa.