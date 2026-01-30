El Banco Central reconoció riesgos inflacionarios y apuntó a salarios y subsidios para el ajuste

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a publicar el Informe de Política Monetaria (IPOM) y encendió una señal de alerta: si bien ratificó el rumbo del programa económico, reconoció que el proceso de desinflación enfrenta riesgos en el corto plazo. El documento también adelantó qué gastos ajustará el Gobierno para garantizar el superávit fiscal en 2026, con salarios, subsidios y planes sociales bajo la lupa.
El informe, difundido este jueves por la noche, marca el regreso de una herramienta que esta gestión había discontinuado y funciona como una radiografía oficial del plan económico que encabeza el presidente Javier Milei, con Santiago Bausili al frente del Banco Central.
Inflación: desaceleración, pero con riesgos en el corto plazo
En el IPOM, el BCRA destacó que la inflación mostró una fuerte desaceleración en los últimos dos años y que 2025 cerró con un índice interanual del 31,5%, el nivel más bajo desde 2017. Sin embargo, reconoció que en el primer trimestre de 2026 el proceso desinflacionario podría verse afectado por una serie de factores transitorios.
Entre los principales riesgos, el Central enumeró:
Factores estacionales, como el aumento de precios en carnes entre noviembre y marzo.
Ajustes tarifarios derivados del nuevo esquema de subsidios a la energía.
Impacto del nuevo IPC del INDEC, que comenzará a regir desde enero, con cambios en los ponderadores de la canasta.
Subas típicas de marzo en educación y prendas de vestir.
Pese a este escenario, el organismo aseguró que, una vez absorbidas estas presiones, la inflación retomará su tendencia descendente, apalancada en una política monetaria contractiva, mayor estabilidad cambiaria y paritarias con menor inercia inflacionaria.
Reservas: compras en marcha, pero con fragilidad heredada
El informe también hizo foco en las reservas internacionales. El BCRA ratificó el esquema de compras anunciado en diciembre y ejecutado desde enero, que ya permitió acumular más de u$s1.100 millones en lo que va del mes.
Según las proyecciones oficiales, la economía avanzará hacia una remonetización, con la base monetaria pasando del 4,2% al 4,7% del PBI. Bajo ese escenario, el Central estima que podría comprar hasta u$s10.000 millones en 2026, siempre que acompañen la demanda de dinero y la oferta de divisas.
No obstante, el propio IPOM reconoce la debilidad de las reservas netas heredadas. Al cierre de 2025, el BCRA reportó reservas netas positivas por u$s2.900 millones según su balance, pero negativas en u$s14.100 millones bajo la metodología del FMI, lo que obligará a negociar un waiver en la próxima revisión del acuerdo.
Ajuste fiscal: las partidas que recortará el Gobierno en 2026
Uno de los capítulos más sensibles del informe es el fiscal. El BCRA reafirmó que el superávit primario es un pilar central del programa económico y recordó que el Presupuesto 2026 proyecta un resultado positivo equivalente al 1,5% del PBI.
Sin embargo, advirtió que será necesario un ajuste adicional cercano al 0,5% del PBI, ya que el Presupuesto fue aprobado sin derogar la ley de financiamiento universitario ni la emergencia en discapacidad.
En ese marco, el Central identificó las partidas que podrían sufrir un nuevo recorte:
Salarios del sector público
Subsidios económicos
Planes sociales
Gastos en bienes y servicios
Además, señaló que una eventual reforma laboral podría reducir el gasto en seguridad social, habilitando otro frente de ajuste para cumplir con la meta fiscal.