Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo"

La vida es un camino donde te nutrís de gente y momentos. Chandon fue mi escuela enológica. Empecé en el 97, antes de recibirme, y aprendí la enología trabajando al lado de los tanques, más allá de mi formación agronómica. Mi primer maestro fue Onofre Arcos, que me enseñó de vinos y de la vida. Después pasé a Terrazas de los Andes, donde trabajé con el equipo de Roberto de la Mota y Pablo Rodríguez. Ahí aprendí a hacer vinos tintos. Todo ese período (1997-2006) fue mi gran escuela. En 2006, Jean Pierre Thibaud me invitó a hacerme cargo de la dirección técnica de Ruca Malen. Fueron 11 años de aprendizaje enorme: al ser una bodega chica, tuve que hacer de todo, desde la gestión de equipos hasta los números del negocio. Finalmente, en septiembre de 2017 me incorporo a Luigi Bosca, justo en la transición de la tercera a la cuarta generación de la familia Arizu. Es una etapa muy linda, de mucho movimiento, trabajando junto al ingeniero Alberto Arizu padre y sus hijos, Alberto y Gustavo.