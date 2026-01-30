Secciones
Esta es la mejor verdura para bajar de peso por su bajo contenido calórico

Aunque lograr este objetivo no siempre es fácil, hay suplementos y opciones que se amoldan más para ayudarnos a conseguir el peso deseado.

Hace 1 Hs

Es muy común que las personas hagan dietas o ejercicio para bajar de peso o para sentirse saludables. No siempre el querer bajar de peso está relacionado a cuestiones estéticas, sino que también puede tener un fin relacionado a la salud. Para conseguir este objetivo, hay alimentos que son clave en el plato de cada día.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona al sobrepeso y la obesidad como enfermedades de riesgo para la salud. Existen miles de métodos para bajar de peso, como el ejercicio, que suele ir acompañado con nuevos hábitos y una alimentación saludable.

Los alimentos que más tienden a incorporar estas dietas son las frutas y verduras, y apuntan a mantener un equilibrio en el plato de comida. Pero hay una verdura que ayuda a bajar de peso y se destaca por presentar múltiples beneficios.

Beneficios de la coliflor: la verdura para bajar de peso

La Fundación Española de Nutrición informó que la coliflor está compuesta principalmente por agua y tiene un bajo contenido de grasas, hidratos de carbono y proteínas, por lo que contiene un bajo contenido energético.

Además, es antioxidante por su vitamina C y ayuda al sistema inmunitario favoreciendo la absorción del hierro. Su potasio ayuda a regular la presión arterial y el equilibrio de los líquidos. También contiene fibra que promueve un mejor tránsito intestinal. Por último, pero no menos importante, tiene un bajo contenido calórico, por lo que es perfecto para consumir en grandes cantidades y adelgazar.

Según indican los especialistas en nutrición, esta verdura debe consumirse dos a tres veces por semana, siempre y cuando se mezcle con otras verduras que contengan otras propiedades. Siempre es necesario consultar con un médico para que indique lo que resultará mejor mejor a cada persona y a cada objetivo orgánico.

