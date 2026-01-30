Secciones
SociedadActualidad

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Las autoridades aclararon qué pasará con los documentos actuales y detallaron la nueva validez para viajar al exterior.

Así lucirán los nuevos documentos de identidad argentinos Así lucirán los nuevos documentos de identidad argentinos
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional oficializó una actualización en el diseño y las características del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte argentino, con el objetivo de adecuarlos a los estándares internacionales de seguridad y facilitar la identificación de los ciudadanos en el país y en el exterior.

Las modificaciones fueron establecidas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 de la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP), publicadas este viernes 30 de enero de 2026 en el Boletín Oficial. Según se informó, los cambios entrarán en vigencia a partir del 1° de febrero de 2026.

Por qué se actualizan el DNI y el pasaporte

Desde el organismo explicaron que la renovación apunta a cumplir con la normativa N° 9303/2015/2021 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que promueve el uso de nuevas tecnologías, mayor protección de datos personales y documentos más seguros y durables.

En ese marco, se incorporan chips electrónicos, grabados láser y materiales de alta resistencia, alineando a la Argentina con los sistemas de identificación utilizados a nivel global.

Cómo será el nuevo DNI electrónico

El nuevo DNI electrónico será una tarjeta de policarbonato multicapas, con:

Grabado láser

Impresión a chorro de tinta

Chip sin contacto

Para los ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incluirá el escudo nacional, la leyenda “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, fotografía a color frontal y los datos personales esenciales.

Entre la información obligatoria figuran:

Nombre y apellido

Sexo

Número de DNI

Nacionalidad

Fecha de nacimiento, emisión y vencimiento

Ejemplar

Firma del titular

Número de serie grabado por láser

Código CAN, imagen fantasma e ícono de DNI electrónico

En los casos en que la persona no pueda firmar, ese espacio quedará en blanco.

Además, se confirmó que los ex combatientes de Malvinas conservarán la leyenda distintiva que los identifica como Héroes o Heroínas de la Guerra de las Islas Malvinas.

El DNI para personas extranjeras, tanto menores como mayores, mantendrá el mismo formato y características técnicas que el de los ciudadanos argentinos.

DNI para menores y recién nacidos

Los menores de 14 años recibirán un documento con iguales condiciones generales. En el caso de niños menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que desde los 5 años cumplidos se registrará la firma del menor.

Para recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud debidamente certificadas, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.

En el dorso del DNI se incorporará información como:

Domicilio

Lugar de nacimiento

Número de CUIL

Número de trámite

Código QR

Zona de lectura mecánica

En el caso de ciudadanos extranjeros, se sumarán el país de nacimiento, número de juzgado y fecha de naturalización.

Cambios en el pasaporte argentino

La apariencia exterior y la página que se agregará al pasaporte La apariencia exterior y la página que se agregará al pasaporte

En cuanto al pasaporte, la nueva versión contará con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que mejora la resistencia física del documento y eleva los niveles de seguridad.

Desde la DNRP señalaron que el objetivo principal es reforzar la protección de los datos personales y brindar mayor confiabilidad en los controles migratorios, tanto en vuelos internacionales como en pasos fronterizos.

Qué pasa con los DNI y pasaportes actuales

Las autoridades aclararon que los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, salvo que una futura disposición establezca lo contrario.

Durante el período de transición, el organismo continuará utilizando el stock de insumos disponibles, por lo que podrán emitirse pasaportes con los materiales actuales, que mantendrán plena validez legal. La medida busca optimizar recursos y evitar el desperdicio de insumos del Estado.

Con estas modificaciones, el Gobierno aseguró que la Argentina se posiciona a la vanguardia internacional en la emisión de documentos de identidad y viaje de alta seguridad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
2

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
3

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
4

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
5

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos
6

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Más Noticias
Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo"

Santiago del Estero: levantan la veda de pesca, pero piden tomar algunas precauciones

Santiago del Estero: levantan la veda de pesca, pero piden tomar algunas precauciones

Inundación en Las Piedritas: Todos los años pasa lo mismo, dicen los vecinos

Inundación en Las Piedritas: "Todos los años pasa lo mismo", dicen los vecinos

Comentarios