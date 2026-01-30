Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

El Gobierno nacional oficializó una actualización en el diseño y las características del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte argentino, con el objetivo de adecuarlos a los estándares internacionales de seguridad y facilitar la identificación de los ciudadanos en el país y en el exterior.
Las modificaciones fueron establecidas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 de la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP), publicadas este viernes 30 de enero de 2026 en el Boletín Oficial. Según se informó, los cambios entrarán en vigencia a partir del 1° de febrero de 2026.
Por qué se actualizan el DNI y el pasaporte
Desde el organismo explicaron que la renovación apunta a cumplir con la normativa N° 9303/2015/2021 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que promueve el uso de nuevas tecnologías, mayor protección de datos personales y documentos más seguros y durables.
En ese marco, se incorporan chips electrónicos, grabados láser y materiales de alta resistencia, alineando a la Argentina con los sistemas de identificación utilizados a nivel global.
Cómo será el nuevo DNI electrónico
El nuevo DNI electrónico será una tarjeta de policarbonato multicapas, con:
Grabado láser
Impresión a chorro de tinta
Chip sin contacto
Para los ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incluirá el escudo nacional, la leyenda “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, fotografía a color frontal y los datos personales esenciales.
Entre la información obligatoria figuran:
Nombre y apellido
Sexo
Número de DNI
Nacionalidad
Fecha de nacimiento, emisión y vencimiento
Ejemplar
Firma del titular
Número de serie grabado por láser
Código CAN, imagen fantasma e ícono de DNI electrónico
En los casos en que la persona no pueda firmar, ese espacio quedará en blanco.
Además, se confirmó que los ex combatientes de Malvinas conservarán la leyenda distintiva que los identifica como Héroes o Heroínas de la Guerra de las Islas Malvinas.
El DNI para personas extranjeras, tanto menores como mayores, mantendrá el mismo formato y características técnicas que el de los ciudadanos argentinos.
DNI para menores y recién nacidos
Los menores de 14 años recibirán un documento con iguales condiciones generales. En el caso de niños menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que desde los 5 años cumplidos se registrará la firma del menor.
Para recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud debidamente certificadas, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.
En el dorso del DNI se incorporará información como:
Domicilio
Lugar de nacimiento
Número de CUIL
Número de trámite
Código QR
Zona de lectura mecánica
En el caso de ciudadanos extranjeros, se sumarán el país de nacimiento, número de juzgado y fecha de naturalización.
Cambios en el pasaporte argentino
En cuanto al pasaporte, la nueva versión contará con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que mejora la resistencia física del documento y eleva los niveles de seguridad.
Desde la DNRP señalaron que el objetivo principal es reforzar la protección de los datos personales y brindar mayor confiabilidad en los controles migratorios, tanto en vuelos internacionales como en pasos fronterizos.
Qué pasa con los DNI y pasaportes actuales
Las autoridades aclararon que los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, salvo que una futura disposición establezca lo contrario.
Durante el período de transición, el organismo continuará utilizando el stock de insumos disponibles, por lo que podrán emitirse pasaportes con los materiales actuales, que mantendrán plena validez legal. La medida busca optimizar recursos y evitar el desperdicio de insumos del Estado.
Con estas modificaciones, el Gobierno aseguró que la Argentina se posiciona a la vanguardia internacional en la emisión de documentos de identidad y viaje de alta seguridad.