Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Desde el arco gremial, las críticas fueron contundentes. La secretaria adjunta de Sitas, Adriana Bueno, sostuvo que el sindicato se opone de plano a la actualización del plan complementario. “Hay que mejorar los salarios para mejorar los ingresos del Subsidio de Salud y no seguir ahogando al trabajador”, afirmó. Además, cuestionó la falta de precisión sobre las prestaciones incluidas en el plan. “Nunca está claro qué es lo que cubre y qué no cubre esa supuesta alta complejidad”, expresó, y rechazó el argumento de la renuncia como alternativa: “no es la solución amenazarnos con que podés renunciar o con que ahora van a ver si dan una prótesis de cadera”. En la misma línea, el secretario general de Sitas, Julián Nassif, profundizó las críticas y enumeró una serie de deficiencia: “¿Cómo puede ser que, a pesar de que cada trabajador de la salud aporta mensualmente el 4,5% de su sueldo bruto y, además, paga el plan complementario, la prestación esté llena de deficiencias?”, sostuvo. Entre los principales reclamos mencionó coseguros elevados, prácticas no reconocidas que deben abonarse de manera particular, restricciones en el acceso a medicamentos y largas demoras en la provisión de tratamientos.