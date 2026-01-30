Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

El subsecretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, le respondió a la diputada nacional Soledad Molinuevo, quien cuestionó a la intendenta capitalina Rossana Chahla a través de una publicación en sus redes sociales.
“Es una falta de respeto para los vecinos de San Miguel de Tucumán pretender descalificar a quienes genuinamente reclaman tratándolos de ‘libertario’”, expresó la legisladora, y agregó que “ser libertario es un orgullo, porque es el único espacio político con vocación real de cambiar de raíz la Argentina y Tucumán”.
La respuesta del municipio no sé hizo esperar. "Resulta llamativo que la hermana del intendente de Concepción, que ya transita su segundo mandato, mientras su ciudad se inunda hasta el cuello pretenda erigirse en crítica de la gestión de la intendenta de San Miguel de Tucumán", dijo Sangenis.
"Una intendenta que, guste o no, es la que más obras viene realizando en los últimos años, y además sin recibir un solo peso de aporte del Gobierno Nacional, al que la señora Molinuevo defiende con una obsecuencia difícil de disimular", agregó.
Asimismo, el funcionario municipal señaló que "el caso Molinuevo es una muestra evidente de nepotismo y de una política familiar que lejos está de aportar soluciones reales. Una forma de hacer política que no solo se repite, sino que amenaza con trasladar a Tucumán los mismos problemas que hoy sufre Concepción"
"Porque mientras critican, Concepción se parece cada vez más a la Venecia tucumana… pero sin glamour y con agua hasta el cuello", sentenció.