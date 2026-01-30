Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

El viernes despertó a los tucumanos con alerta amarilla por lluvias y tormentas, pronóstico que se extendería a lo largo del fin de semana, de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzó con 22 grados, humedad del 92%, viento del norte a 2 kilómetros por hora y visibilidad a 10 kilómetros. Para la tarde se esperan 30 grados. Las lluvias se harían presente a lo largo de todo el día.
Se esperan las mismas condiciones al menos hasta el lunes, con temperaturas que oscilarían entre los 20 y los 31 grados, y la amenaza de precipitaciones latente.
Alerta amarilla
Según el SMN "el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora".
"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual", concluye.