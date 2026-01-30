Caso Érika Antonella Sosa: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Sosa declaró que tenía autorización para cultivar con fines medicinales, ya que padecía cervicalgia crónica y trastorno de ansiedad. También señaló que lo hacía en nombre de Francisco Pavón -quien dijo sufrir migraña, artrosis y dolencias en los meniscos- y de Marcos Rivera, que padecería los mismos males que “El Militar”. Los tres fueron citados a declaración indagatoria al sospechar que podrían estar vinculados a la comercialización de la droga.