Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Alerta por temperaturas extremas

El calor extremo también azotará a las jurisdicciones, sobre todo el este del país. Gran parte de Córdoba, una porción de Santiago del Estero, Misiones y Entre Ríos se encuentra bajo reporte amarillo por las altas temperaturas. Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes comparten este grado de notificación así como el aviso naranja, donde se avisa por efecto moderado a alto en la salud de este nivel de calor. Las Islas Malvinas también se encuentran bajo este nivel de alerta.