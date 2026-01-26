Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló una sucesión de colores que indican que un conjunto de fenómenos meteorológicos provocarán cambios en las rutinas cotidianas y hasta podrían resultar peligrosos para la salud. Este lunes, la entidad climática advirtió que siete provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de gran intensidad, mientras que otras ocho están bajo la amenaza de nivel preventivo y naranja por temperaturas extremas.
Una franja de color amarillo atraviesa la cartografía de la Argentina del SMN. Las provincias del norte y del centro del país se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas, mientras que el este del territorio está bajo el aviso de temperaturas extremas que “pueden ser muy riesgosas, especialmente para los grupos de riesgo” como niños y niñas, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.
Alerta por tormentas en el norte y en el centro
La mayor parte de Jujuy, el centro de Salta, la extensión completa de Tucumán, gran parte de La Rioja, Catamarca, el oeste de Córdoba y el norte de San Luis están bajo aviso de nivel amarillo. De acuerdo con el SMN: “El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.
En zonas no cercanas a la montaña, los vientos podrían llegar a los 75 km/h y las lluvias hasta los 45 mm acumulados. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve. Estos fenómenos ocurrirán en diferentes momentos de la jornada de hoy. En el caso de los distritos del norte, las tormentas llegarán en la tarde y la noche.
Alerta por temperaturas extremas
El calor extremo también azotará a las jurisdicciones, sobre todo el este del país. Gran parte de Córdoba, una porción de Santiago del Estero, Misiones y Entre Ríos se encuentra bajo reporte amarillo por las altas temperaturas. Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes comparten este grado de notificación así como el aviso naranja, donde se avisa por efecto moderado a alto en la salud de este nivel de calor. Las Islas Malvinas también se encuentran bajo este nivel de alerta.
Recomendaciones del SMN
Tanto para las ocasiones de tormentas como para los calores extremos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:
Alerta por tormenta
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por temperaturas extremas
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
- Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: solicitar de inmediato asistencia médica; trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.