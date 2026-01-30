Inundación en Las Piedritas: "Todos los años pasa lo mismo", dicen los vecinos

Humedad, barro y miedo

La casa quedó dañada. “Quedó todo húmedo. Hay una pieza que no tiene contrapiso y sigue siendo de tierra, así que el agua queda”, explicaron las hermanas. Para ellas no se trató de un hecho aislado. “No es la primera vez que entra agua, pero nunca así de fuerte como ahora”, sostuvo Nicol. También apuntaron al estado del canal. “El canal no está limpio. Cuando llueve y no pasan la máquina niveladora por este camino, el agua se desborda enseguida”, aseguraron.