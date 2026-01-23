Secciones
Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

El SMN mantiene alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y posible granizo, mientras continúa la advertencia por altas temperaturas en gran parte del país.

Hay alerta naranja y amarilla por tormentas en gran parte del país
Por LA GACETA Hace 5 Min

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente sus alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes que afectarán a gran parte del centro y oeste del país. Para hoy se esperan lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo. Además, sigue también la advertencia por altas temperaturas en más de medio país.

La alerta por altas temperaturas regirá en la ciudad de Buenos Aires, donde la máxima podría superar los 32° y gran parte de la provincia, tambipen en Entre Ríos (donde habrá una máxima de 34°), Santa Fe (34°), Corrientes (36°), Chaco (36°), Santiago del Estero (36°), Córdoba (36°), San Luis (36°), Mendoza (32°), Neuquén (30°), Río Negro (24°), Chubut (25°) y Santa Cruz (22°).

Tormentas intensas: alerta naranja en La Pampa y amarilla en otras 11 provincias

La Pampa se encuentra bajo alerta naranja por tormentas, según informó el SMN, ante la probabilidad de frecuentes descargas eléctricas, granizo en forma aislada y ráfagas intensas de viento que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. En la región, además, se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros.

Por otro lado, el organismo meteorológico indicó que rige una alerta amarilla para el resto de La Pampa y para el sur de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En estas provincias, las ráfagas podrían llegar hasta los 90 kilómetros por hora y las precipitaciones acumuladas se ubicarían entre 20 y 50 milímetros.

