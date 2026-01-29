Secciones
¿Te animás a enseñar español y vivir en Francia durante siete meses? Este programa te puede interesar

La convocatoria abre del 9 de febrero al 24 de marzo y está dirigida a estudiantes argentinos de entre 20 y 35 años, de todas las carreras, que quieran enseñar español en Francia.

CONVOCATORIA. El programa está dirigido a estudiantes argentinos de todas las carreras, de entre 20 y 35 años. CONVOCATORIA. El programa está dirigido a estudiantes argentinos de todas las carreras, de entre 20 y 35 años. / FREEPIK
Hace 2 Hs

Enseñar, viajar y sumar experiencia internacional ya no es solo una meta lejana. El Programa Franco-Argentino de Asistentes de Idioma abrió su segundo llamado para la convocatoria 2026-2027, una propuesta de movilidad educativa destinada a estudiantes argentinos de todas las carreras que quieran trabajar como asistentes de español en Francia.

El programa es coordinado por la Secretaría de Educación de la Nación y la Embajada de Francia en Argentina, en el marco de un convenio bilateral que se implementa cada año. El objetivo es claro: ofrecer una experiencia profesional remunerada, fortalecer la formación académica y promover el intercambio cultural entre ambos países.

Qué hace un asistente de español en Francia

Durante su estadía, los asistentes se desempeñan como auxiliares pedagógicos en escuelas primarias y secundarias francesas. Su rol principal es acompañar a los docentes de español, fomentar la práctica oral del idioma y proponer actividades dinámicas que acerquen la lengua y la cultura argentina al aula.

También pueden coordinar grupos de conversación, actividades culturales y proyectos institucionales. No reemplazan a docentes ni toman exámenes, sino que funcionan como un apoyo educativo bajo supervisión.

Duración, carga horaria y remuneración

La experiencia se desarrollará del 1 de octubre de 2026 al 30 de abril de 2027, con una duración total de siete meses. La carga horaria es de 12 horas semanales, aunque en algunas regiones puede extenderse hasta 18.

El contrato incluye una remuneración mensual de 1.036 euros brutos, lo que equivale a entre 780 y 800 euros netos, según la región. En los territorios de ultramar, el monto puede ser mayor. Además, los asistentes cuentan con cobertura médica financiada por el gobierno francés durante toda la estadía.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a personas de entre 20 y 35 años, estudiantes regulares de nivel superior en Argentina, universitario o no universitario, que hayan aprobado al menos el 50% de una carrera. También pueden postularse graduados recientes, siempre que estén cursando otra carrera.

Entre los requisitos se destacan: nivel B1 de francés como mínimo, pasaporte vigente y no haber sido asistente de español en Francia anteriormente. El programa ofrece entre 50 y 60 plazas anuales para postulantes argentinos.

Cómo y hasta cuándo postularse

Este segundo llamado abrirá el 9 de febrero al 24 de marzo de 2026. La postulación se realiza de forma online a través de la plataforma ADELE, donde se debe crear un perfil, cargar la documentación requerida y validar la inscripción.

Desde la organización recomiendan iniciar el trámite con anticipación y leer atentamente el reglamento de la convocatoria, ya que la postulación solo es válida si se completa en tiempo y forma.

Consultas

Secretaría de Educación de la Nación: adis.becas@educacion.gob.ar

Institut français d’Argentine - Embajada de Francia en Argentina: linguisticofrancia@gmail.com

