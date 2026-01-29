Secciones
Si tenés ganas de crear y probar algo nuevo, este taller de dibujo puede ser para vos

La propuesta está orientada a jóvenes y adultos, no requiere experiencia previa, incluye materiales y se dicta una vez por semana con cupos limitados en Barrio Sur.

DIBUJO CREATIVO. El taller se dicta los miércoles de 18 a 20 en Heras 842.
María José Monteros
Por María José Monteros Hace 2 Hs

Encontrar un espacio para crear, probar y expresarse sin exigencias no siempre es fácil, sobre todo cuando el día a día se llena de rutinas, estudio o trabajo. En Tucumán, los talleres artísticos se vuelven una alternativa cada vez más buscada por quienes quieren conectar con lo creativo sin necesidad de experiencia previa.

En ese contexto, LA GACETA se comunicó con el equipo docente de ELE Estudio de Arte que impulsa un "Taller de Dibujo Creativo", una propuesta pensada para quienes tienen ganas de aprender técnicas básicas, explorar materiales y animarse a dibujar en un ambiente relajado y acompañando los procesos personales.

Una invitación a dibujar sin experiencia previa

El Taller de Dibujo Creativo está orientado a jóvenes y adultos que quieran acercarse al dibujo desde un lugar accesible y sin presiones. No es necesario tener conocimientos previos: la propuesta parte desde cero y acompaña a cada participante en su propio ritmo de aprendizaje.

Durante los encuentros, se trabajará con distintas técnicas de dibujo, priorizando la exploración, la expresión personal y el disfrute del proceso creativo. 

DIBUJO CREATIVO. El taller se dicta los miércoles de 18 a 20 en Heras 842. DIBUJO CREATIVO. El taller se dicta los miércoles de 18 a 20 en Heras 842. / GENTILEZA DE LUCIANA VERA ROBINSON

Uno de los puntos destacados es que el taller incluye todos los materiales, lo que facilita la participación de quienes quieren empezar sin invertir previamente en insumos.

Modalidad, horarios y costo

El taller se dictará todos los miércoles de 18 a 20, con una modalidad de cuatro clases al mes, una por semana. Las actividades se desarrollarán en Heras 842, un espacio pensado para el trabajo artístico y el encuentro.

El costo total del taller es de $30.000 y se puede reservar el lugar con una seña mínima de $12.000. Desde la organización remarcan que los cupos son limitados, por lo que recomiendan inscribirse con anticipación.

Dónde consultar e inscribirse

Quienes estén interesados en sumarse al Taller de Dibujo Creativo pueden realizar todas las consultas, pedir información detallada y gestionar la inscripción a través de Instagram, en la cuenta @ele.estudioarte, donde el equipo responde mensajes y comparte novedades sobre las actividades del espacio.

El espacio está coordinado por tres docentes con experiencia en disciplinas artísticas. Luciana y Aldu, profesoras de cerámica, y Agustín, profesor de dibujo, conforman el equipo que acompañará a los y las participantes durante el proceso.

