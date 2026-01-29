Secciones
Seguridad

La pista de la droga y los encuentros sexuales: la peligrosa trama detrás del crimen de Érika Álvarez

Lo que en un principio se describió como una actividad de "dama de compañía", derivó en una línea investigativa que apunta a reuniones privadas marcadas por el consumo de sustancias y la participación de figuras del poder y el hampa.

La pista de la droga y los encuentros sexuales: la peligrosa trama detrás del crimen de Érika Álvarez La pista de la droga y los encuentros sexuales: la peligrosa trama detrás del crimen de Érika Álvarez
Hace 1 Hs

La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez puso la lupa sobre la vida social de la víctima y los eventos a los que asistía antes de su trágico final. Lo que en un principio se describió como una actividad de "dama de compañía", derivó en una línea investigativa que apunta a reuniones privadas marcadas por el consumo de sustancias y la participación de figuras del poder y el hampa.

Según consta en el expediente, Érika solía asistir a una propiedad alquilada en El Cadillal. El locatario de dicha vivienda no era otro que C. F. B., alias "El Mayor", el líder narco paraguayo con quien la joven mantenía un vínculo sentimental. Allí se habrían realizado reuniones en las que la víctima participaba activamente.

Sin embargo, el foco también se centra en el acusado, Felipe Sosa. En las audiencias, el exmilitar admitió con crudeza: "Con el perdón de la familia, con ella nos juntábamos a consumir". Los investigadores sostienen que Sosa tenía preferencia por los encuentros sexuales grupales (tríos), y sospechan que Érika pudo haber sido convocada a una de estas citas en el domicilio de Yerba Buena, lugar donde finalmente habría sido asesinada.

Un elemento que añade tensión a este escenario son las amenazas. Los familiares de la joven revelaron que ella les había manifestado su temor tras recibir mensajes intimidatorios de una mujer desconocida. La querella ha solicitado formalmente que se identifique a todos los participantes de estas fiestas para determinar si el móvil del crimen nació en la intimidad de esos encuentros.

Temas Erika Antonella Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Secuestran en Buenos Aires una camioneta clave en el caso del crimen Érika Antonella Álvarez

Secuestran en Buenos Aires una camioneta clave en el caso del crimen Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Quién es quién en el Caso Érika: los perfiles detrás del crimen que conmociona a Tucumán

Quién es quién en el "Caso Érika": los perfiles detrás del crimen que conmociona a Tucumán

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

El crimen de Érika Álvarez: secuestran camionetas y escopetas en Yerba Buena

El crimen de Érika Álvarez: secuestran camionetas y escopetas en Yerba Buena

Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles
2

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
3

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
4

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
5

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
Un juez de menores le escribió una carta a Milei por la baja de la edad de imputabilidad

Un juez de menores le escribió una carta a Milei por la baja de la edad de imputabilidad

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Comentarios