La pista de la droga y los encuentros sexuales: la peligrosa trama detrás del crimen de Érika Álvarez

La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez puso la lupa sobre la vida social de la víctima y los eventos a los que asistía antes de su trágico final. Lo que en un principio se describió como una actividad de "dama de compañía", derivó en una línea investigativa que apunta a reuniones privadas marcadas por el consumo de sustancias y la participación de figuras del poder y el hampa.