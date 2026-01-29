NotebookLM paso a paso: un curso para entender y usar IA en tu propio ecosistema

En un contexto atravesado por la sobreinformación, aprender a organizar, interpretar y producir conocimiento se volvió una necesidad concreta para estudiantes, docentes y profesionales. Las herramientas de inteligencia artificial crecen rápido, pero no siempre resulta claro cómo usarlas de manera consciente y con criterio propio.
En ese escenario, una propuesta de formación presencial busca enseñar a usar esta herramienta de asistencia basada en inteligencia artificial desde una lógica práctica, accesible y enfocada en el trabajo con fuentes propias.
Un workshop para entender la IA desde adentro
El objetivo principal del encuentro es que cada participante pueda configurar su cuenta de NotebookLM, crear su primer cuaderno y comprender el concepto de “fuentes cerradas”, uno de los ejes centrales de esta herramienta.
Durante el workshop se trabajará sobre qué es y qué no es NotebookLM, cómo cargar fuentes en formato PDF, resolver problemas habituales y generar contenido nuevo a partir de la interpretación de esos materiales. El enfoque apunta a que cada persona pueda manejar la IA dentro de su propio ecosistema de información, sin depender de búsquedas externas permanentes.
El trabajo práctico consiste en crear un cuaderno sobre un tema personal, ya sea de estudio, trabajo o interés propio, y cargar al menos cinco fuentes distintas, que luego serán utilizadas para producir nuevos contenidos.
Qué se aprende y cómo se trabaja
A lo largo del curso, los y las participantes aprenderán a guardar respuestas como notas, reutilizarlas como nuevas fuentes y generar herramientas como guías de estudio, cuestionarios y tarjetas de aprendizaje.
En el tramo final, el workshop propone explorar la creación de contenidos multimedia, como infografías, presentaciones, podcasts y videos explicativos, combinando una o varias fuentes en un mismo cuaderno. También se compararán visiones opuestas sobre un tema a partir de distintas fuentes y se abrirá una reflexión sobre el futuro de la herramienta.
Al cierre, se realizará una encuesta de satisfacción y se entregará material de estudio, que incluye una Guía de Estudios y una Guía de Prompts en formato eBook.
Horarios, requisitos e inscripción
El workshop se dicta los lunes, miércoles y viernes, con dos turnos disponibles: de 17 a 18.30 y de 19 a 20.30. Es posible inscribirse en cualquier momento, ya que el curso comienza cuando se completan las vacantes.
El valor es de $40.000 e incluye el acceso a la capacitación presencial y al material de estudio, compuesto por una Guía de Estudios y una Guía de Prompts en formato eBook.
Para participar se necesita contar con una cuenta de Google activa, una computadora, tablet o celular y archivos en formato PDF. La capacitación es presencial y se trabaja con cámara encendida.
Organización y equipo a cargo
El workshop es dictado y organizado en conjunto por el Instituto de Investigaciones en Publicidad y Opinión Pública (INIPOP) y el Laboratorio de Inteligencia Artificial (AILab-INIPOP), espacios académicos que trabajan sobre comunicación, opinión pública e innovación tecnológica.
La capacitación estará a cargo de Fabián Silva Molina, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNT, donde dicta cátedras vinculadas a Publicidad, Comunicación Visual Gráfica e Inteligencia Artificial. Además, es director del INIPOP y del AILab.
Las consultas se reciben por correo electrónico en infoinipop@gmail.com o vía WhatsApp al 381 529 7533, donde también se brinda acceso al formulario de inscripción.