Secciones
SociedadEducación

NotebookLM paso a paso: un curso para entender y usar IA en tu propio ecosistema

La capacitación es presencial, se puede iniciar en cualquier momento al completarse las vacantes y está pensada para estudiantes, docentes y profesionales que trabajan con información.

NOTEBOOKLM. El workshop enseña a usar inteligencia artificial con fuentes propias para estudiar, trabajar y producir conocimiento. NOTEBOOKLM. El workshop enseña a usar inteligencia artificial con fuentes propias para estudiar, trabajar y producir conocimiento. / GOOGLE
Hace 2 Hs

En un contexto atravesado por la sobreinformación, aprender a organizar, interpretar y producir conocimiento se volvió una necesidad concreta para estudiantes, docentes y profesionales. Las herramientas de inteligencia artificial crecen rápido, pero no siempre resulta claro cómo usarlas de manera consciente y con criterio propio.

En ese escenario, una propuesta de formación presencial busca enseñar a usar esta herramienta de asistencia basada en inteligencia artificial desde una lógica práctica, accesible y enfocada en el trabajo con fuentes propias.

Un workshop para entender la IA desde adentro

El objetivo principal del encuentro es que cada participante pueda configurar su cuenta de NotebookLM, crear su primer cuaderno y comprender el concepto de “fuentes cerradas”, uno de los ejes centrales de esta herramienta.

Durante el workshop se trabajará sobre qué es y qué no es NotebookLM, cómo cargar fuentes en formato PDF, resolver problemas habituales y generar contenido nuevo a partir de la interpretación de esos materiales. El enfoque apunta a que cada persona pueda manejar la IA dentro de su propio ecosistema de información, sin depender de búsquedas externas permanentes.

El trabajo práctico consiste en crear un cuaderno sobre un tema personal, ya sea de estudio, trabajo o interés propio, y cargar al menos cinco fuentes distintas, que luego serán utilizadas para producir nuevos contenidos.

Qué se aprende y cómo se trabaja

A lo largo del curso, los y las participantes aprenderán a guardar respuestas como notas, reutilizarlas como nuevas fuentes y generar herramientas como guías de estudio, cuestionarios y tarjetas de aprendizaje.

En el tramo final, el workshop propone explorar la creación de contenidos multimedia, como infografías, presentaciones, podcasts y videos explicativos, combinando una o varias fuentes en un mismo cuaderno. También se compararán visiones opuestas sobre un tema a partir de distintas fuentes y se abrirá una reflexión sobre el futuro de la herramienta.

Al cierre, se realizará una encuesta de satisfacción y se entregará material de estudio, que incluye una Guía de Estudios y una Guía de Prompts en formato eBook.

Horarios, requisitos e inscripción

El workshop se dicta los lunes, miércoles y viernes, con dos turnos disponibles: de 17 a 18.30 y de 19 a 20.30. Es posible inscribirse en cualquier momento, ya que el curso comienza cuando se completan las vacantes.

El valor es de $40.000 e incluye el acceso a la capacitación presencial y al material de estudio, compuesto por una Guía de Estudios y una Guía de Prompts en formato eBook.

Para participar se necesita contar con una cuenta de Google activa, una computadora, tablet o celular y archivos en formato PDF. La capacitación es presencial y se trabaja con cámara encendida.

Organización y equipo a cargo

El workshop es dictado y organizado en conjunto por el Instituto de Investigaciones en Publicidad y Opinión Pública (INIPOP) y el Laboratorio de Inteligencia Artificial (AILab-INIPOP), espacios académicos que trabajan sobre comunicación, opinión pública e innovación tecnológica.

La capacitación estará a cargo de Fabián Silva Molina, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNT, donde dicta cátedras vinculadas a Publicidad, Comunicación Visual Gráfica e Inteligencia Artificial. Además, es director del INIPOP y del AILab.

Las consultas se reciben por correo electrónico en infoinipop@gmail.com o vía WhatsApp al 381 529 7533, donde también se brinda acceso al formulario de inscripción.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas GoogleTucumánJóvenesGemini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo que los expertos en Inteligencia Artificial no quieren que sepas

Lo que los expertos en Inteligencia Artificial no quieren que sepas

IA: ¿qué hacer para no caer en la pereza cognitiva?

IA: ¿qué hacer para no caer en la pereza cognitiva?

El desafío de que el médico no pierda el foco humano

El desafío de que el médico no pierda el foco humano

El fin de la mentira: estas son las palabras exactas que delatan a un hipócrita, según la IA

El fin de la mentira: estas son las palabras exactas que delatan a un hipócrita, según la IA

El vértigo de enero se enfrió en Davos

El vértigo de enero se enfrió en Davos

Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
2

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
3

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
4

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua
5

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta

El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Comentarios