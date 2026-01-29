Secciones
Seguridad

Yerba Buena: la GUM abrió una convocatoria

La preinscripción será hasta el 27 de febrero

Yerba Buena: la GUM abrió una convocatoria
Hace 4 Hs

La Secretaría de Seguridad Ciudadana notificó la apertura de nuevas inscripciones para el ingreso a la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Yerba Buena.

 El objetivo de la convocatoria es captar la atención de hombres y mujeres que poseen “vocación de servicio y compromiso con la comunidad”. El proceso de selección preliminar incluirá exámenes físicos y evaluaciones de educación básica secundaria. Los seleccionados serán parte de un curso de formación que tendrá una duración de tres meses.

Los postulantes deberán tener entre 18 y 35 años, contar con una altura mínima de 1,65 cm las mujeres y 1,70 cm los hombres, no contar con antecedentes penales, presentar el certificado de secundario completo, entre otros requisitos indispensables para realizar la preinscripción.

