Las preguntas del caso Érika Antonella Álvarez que aún no tienen respuestas

Sobre el lugar aún no está claro. En un principio se dijo que el crimen podría haberse registrado en una vivienda de Frías Silva al 1.300, pero no se descarta que haya ocurrido en otro inmueble de Santo Domingo al 1.100. Al primer domicilio se supo que se dirigía Érika Antonella Álvarez para reunirse con Felipe “El Militar” Sosa. En el otro, durante los allanamientos, se encontró una piola similar a la que habría sido utilizada para atar el cadáver y bolsas de consorcio parecidas a las que se usaron para ocultar el cuerpo. Tampoco está determinado el día del crimen. Los peritos indicaron que podría haberse cometido entre el miércoles 7 y el jueves 8.