Secciones
OpiniónPANORAMA TUCUMANO

¿A qué suena Tucumán? La banda sonora que nos une

Un recorrido por el paisaje sonoro de la provincia para pensar identidad, territorio y aquello que seguimos compartiendo más allá de las diferencias.

Achilatero, Obra del Grupo Ruido, integrado por Vero Corrales y Fernando Gallucci. "Achilatero", Obra del Grupo Ruido, integrado por Vero Corrales y Fernando Gallucci.
Álvaro Medina
Por Álvaro Medina Hace 6 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano
1

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
2

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

3

Cartas de lectores: derecho a la información

4

Cartas de lectores I: claves de la longevidad en las “zonas azules”

5

Cartas de lectores III: la UNT y la excelencia

6

Pantallas y salud mental: un debate impostergable

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: los maniquíes de la Independencia

Recuerdos fotográficos: los maniquíes de la Independencia

De Tucumán al mundo: la ruta artística de Ana Won

De Tucumán al mundo: la ruta artística de Ana Won

Adrián Sosa lleva “Habitar una nube” a Estados Unidos

Adrián Sosa lleva “Habitar una nube” a Estados Unidos

Los Bafta confirman la tendencia del cine mundial

Los Bafta confirman la tendencia del cine mundial

Comentarios