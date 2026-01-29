El dólar "blue" se vendió a $1.475, el valor más bajo desde principios de diciembre

El dólar "blue" retomó la tendencia bajista y volvió a negociarse con una caída de diez unidades, para ubicarse en $1.475 para la venta, su valor más bajo desde el 12 de diciembre. Con este retroceso, la divisa acumula en el primer mes del año una baja de $55.
En el mercado oficial, el dólar al público cerró sin cambios en $1.465 para la venta y $1.415 para la compra en las pizarras del Banco Nación. Durante la jornada, la cotización llegó a tocar los $1.470, el nivel más alto desde el 14 de enero.
Pese a ese movimiento intradiario, el billete minorista mantiene en lo que va del mes una caída de $15, frente a los $1.480 registrados al cierre de diciembre.
Por su parte, el dólar mayorista finalizó la rueda sin variaciones, en $1.444,50, luego de cortar una racha de cuatro jornadas consecutivas en alza.
En el segmento de contado se registraron operaciones por U$S373,5 millones, mientras que el tipo de cambio oficial llegó a pactarse en un máximo de $1.446,50 promediando la sesión.