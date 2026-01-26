Dólar hoy: la cotización oficial arrancó la semana con una nueva suba y se vendió a $1.460

Con este movimiento, el dólar mayorista ajustó el descenso que había experimentado a lo largo del mes, que alcanzó los $17,50. En ese contexto, el régimen de bandas cambiarias del Banco Central -que desde este año se amplía en función de la inflación- estableció una banda superior en $1.558,54. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $121,04, o un 8,4%, por debajo de ese límite fijado para la libre flotación de la divisa.