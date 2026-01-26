Secciones
EconomíaDolar hoy

Dólar hoy: la cotización oficial arrancó la semana con una nueva suba y se vendió a $1.460

El avance del dólar minorista estuvo vinculado a la tendencia alcista en el circuito mayorista, donde la divisa estadounidense avanzó $4,50 hasta los $1.437,50.

MERCADO CAMBIARIO. El dólar oficial y el blue operaron con subas. Foto tomada de infobae.com.ar. MERCADO CAMBIARIO. El dólar oficial y el "blue" operaron con subas. Foto tomada de infobae.com.ar.
Hace 1 Hs

En el arranque de la última semana de enero, el dólar oficial registró una suba de $5 y finalizó la jornada a $1.460 para la venta y a $1.410 para la compra en las pizarras del Banco Nación (BNA).

El avance del dólar minorista estuvo vinculado a la tendencia alcista en el circuito mayorista, donde la divisa estadounidense avanzó $4,50 hasta los $1.437,50. A su vez, la jornada se caracterizó por un discreto volumen operado, con un total de U$S 344,3 millones negociados en el segmento de contado, un nivel que, no obstante, se mantuvo en línea con la estacionalidad del comercio exterior durante enero.

Según el FMI, la Argentina será en 2026 la cuarta economía de mayor crecimiento del G20

Según el FMI, la Argentina será en 2026 la cuarta economía de mayor crecimiento del G20

Con este movimiento, el dólar mayorista ajustó el descenso que había experimentado a lo largo del mes, que alcanzó los $17,50. En ese contexto, el régimen de bandas cambiarias del Banco Central -que desde este año se amplía en función de la inflación- estableció una banda superior en $1.558,54. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $121,04, o un 8,4%, por debajo de ese límite fijado para la libre flotación de la divisa.

A cuánto operó el dólar "blue"

En tanto, el dólar "blue" comenzó la jornada con una tendencia a la baja y llegó a tocar un piso diario de $1.480. Sin embargo, hacia el cierre revirtió ese comportamiento y rebotó. Así, la cotización paralela regresó a los $1.490 para la venta, con una ganancia de $5 respecto del viernes.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial cortó la tendencia bajista y se vendió a $1.460 en el Banco Nación

El dólar oficial cortó la tendencia bajista y se vendió a $1.460 en el Banco Nación

Nuevo retroceso del dólar: el oficial marcó su precio más bajo desde finales de noviembre

Nuevo retroceso del dólar: el oficial marcó su precio más bajo desde finales de noviembre

Dólar oficial hoy: cayó por segunda jornada consecutiva y se vendió a $1.450 en el Banco Nación

Dólar oficial hoy: cayó por segunda jornada consecutiva y se vendió a $1.450 en el Banco Nación

El dólar oficial subió $5 y cerró a $1.455, mientras que el blue tocó su piso desde diciembre

El dólar oficial subió $5 y cerró a $1.455, mientras que el "blue" tocó su piso desde diciembre

Jornada sin sobresaltos: el dólar oficial operó sin cambios y se alejó del límite de las bandas

Jornada sin sobresaltos: el dólar oficial operó sin cambios y se alejó del límite de las bandas

Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
3

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año
4

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
5

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional
6

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional

Más Noticias
Según el FMI, la Argentina será en 2026 la cuarta economía de mayor crecimiento del G20

Según el FMI, la Argentina será en 2026 la cuarta economía de mayor crecimiento del G20

Abad garantizó el pago de los salarios a los estatales y anunció acciones judiciales por deudas impositivas en countries

Abad garantizó el pago de los salarios a los estatales y anunció acciones judiciales por deudas impositivas en countries

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Comentarios