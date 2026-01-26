Dólar hoy: la cotización oficial arrancó la semana con una nueva suba y se vendió a $1.460

En el arranque de la última semana de enero, el dólar oficial registró una suba de $5 y finalizó la jornada a $1.460 para la venta y a $1.410 para la compra en las pizarras del Banco Nación (BNA).
El avance del dólar minorista estuvo vinculado a la tendencia alcista en el circuito mayorista, donde la divisa estadounidense avanzó $4,50 hasta los $1.437,50. A su vez, la jornada se caracterizó por un discreto volumen operado, con un total de U$S 344,3 millones negociados en el segmento de contado, un nivel que, no obstante, se mantuvo en línea con la estacionalidad del comercio exterior durante enero.
Con este movimiento, el dólar mayorista ajustó el descenso que había experimentado a lo largo del mes, que alcanzó los $17,50. En ese contexto, el régimen de bandas cambiarias del Banco Central -que desde este año se amplía en función de la inflación- estableció una banda superior en $1.558,54. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $121,04, o un 8,4%, por debajo de ese límite fijado para la libre flotación de la divisa.
A cuánto operó el dólar "blue"
En tanto, el dólar "blue" comenzó la jornada con una tendencia a la baja y llegó a tocar un piso diario de $1.480. Sin embargo, hacia el cierre revirtió ese comportamiento y rebotó. Así, la cotización paralela regresó a los $1.490 para la venta, con una ganancia de $5 respecto del viernes.