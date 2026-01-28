El dólar oficial cerró estable, mientras el mayorista subió por cuarta rueda consecutiva en Tucumán

El dólar oficial se mantuvo sin cambios este miércoles y finalizó la jornada a $1.465 para la venta y $1.410 para la compra en las pizarras del Banco Nación. Distinta fue la dinámica en el mercado mayorista, donde la divisa estadounidense registró su cuarta suba consecutiva.
En ese segmento, el tipo de cambio avanzó $2 y cerró en $1.444,50. En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó para la fecha una banda superior del régimen cambiario en $1.561,03, lo que dejó al dólar oficial a $116,53, o un 8,1%, por debajo de ese límite.
Por su parte, el dólar "blue" mostró un leve ajuste a la baja. Tras recortar $5, se negoció a $1.485 para la venta. En lo que va de enero, la cotización acumula una caída de $45.
En paralelo, los dólares financieros exhibieron un comportamiento dispar. El dólar MEP retrocedió 0,2% y se ubicó en $1.461,56, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,2%, hasta operar en $1.507,25.