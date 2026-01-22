Secciones
OpiniónFOTOGRÁFICOS

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de "Titanes en el ring"

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA.

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de Titanes en el ring
Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

La lucha libre moviliza multitudes en México y en Estados Unidos, entre otros lugares. Pero pocos saben que semejantes niveles de popularidad también eran comunes en la Argentina, sobre todo a mediados del siglo XX. 

Fue una de las figuras de aquella movida, Martín Karadagián, quien la convirtió en un show televisivo cuando creó el inolvidable “Titanes en el ring”. Karadagian era un luchador profesional, al igual que los protagonistas de esta foto: Siegfried y Feldman. La imagen los capturó entrenándose, con miras a la velada programada para la noche del 27 de marzo de 1937. 

Esta práctica se llevó a cabo en el Norte Sport Club, gimnasio que se ubicaba en avenida Sarmiento y Laprida. Para los tucumanos era toda una atracción.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Jugando al truco en medio de la tormenta
3

Jugando al truco en medio de la tormenta

4

Cartas de lectores: Libertad de expresión

5

Cartas de lectores II: El nombre del aeropuerto

6

Cartas de lectores III: La situación de los jubilados

Más Noticias
Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Las expensas arrancan el año con otro incremento

Las expensas arrancan el año con otro incremento

La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

Hace 200 años un terromoto azotó Trancas

Hace 200 años un terromoto azotó Trancas

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios