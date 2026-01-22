Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de "Titanes en el ring"

Fue una de las figuras de aquella movida, Martín Karadagián, quien la convirtió en un show televisivo cuando creó el inolvidable “Titanes en el ring”. Karadagian era un luchador profesional, al igual que los protagonistas de esta foto: Siegfried y Feldman. La imagen los capturó entrenándose, con miras a la velada programada para la noche del 27 de marzo de 1937.