Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de "Titanes en el ring"

La lucha libre moviliza multitudes en México y en Estados Unidos, entre otros lugares. Pero pocos saben que semejantes niveles de popularidad también eran comunes en la Argentina, sobre todo a mediados del siglo XX.
Fue una de las figuras de aquella movida, Martín Karadagián, quien la convirtió en un show televisivo cuando creó el inolvidable “Titanes en el ring”. Karadagian era un luchador profesional, al igual que los protagonistas de esta foto: Siegfried y Feldman. La imagen los capturó entrenándose, con miras a la velada programada para la noche del 27 de marzo de 1937.
Esta práctica se llevó a cabo en el Norte Sport Club, gimnasio que se ubicaba en avenida Sarmiento y Laprida. Para los tucumanos era toda una atracción.
