Para analizar

La genialidad de esta propuesta radica en su pragmatismo al abordar la “identidad esquizofrénica” de nuestros nuevos empleados digitales. El marco establece que la responsabilidad humana no es un concepto abstracto, sino un problema de diseño de permisos: si un agente actúa en nombre de un abogado, funcionario, médico, gerente, institución, debe heredar sus límites, no sus privilegios, operando bajo un sistema de gestión de identidad que distinga si la máquina es un simple “avatar” del usuario o un ente autónomo. Es el fin de la excusa del “error del sistema”; aquí se exige trazar la línea exacta donde termina la orden humana y empieza la alucinación de la máquina, obligando a las organizaciones a definir límites operativos antes de dar la “luz verde” al despliegue.