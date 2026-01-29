El gobierno de Milei profundizó la depuración del sistema de salud y dio de baja a otras 13 prepagas

Esta nueva tanda de bajas se suma a la ofensiva iniciada a comienzos de año. El pasado 20 de enero ya se había informado la exclusión de cuatro empresas (Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones), elevando a 27 el total de compañías excluidas del sistema de medicina prepaga en lo que va de 2026.