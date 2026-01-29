El gobierno de Milei profundizó la depuración del sistema de salud y dio de baja a otras 13 prepagas

El plan impulsado por el Gobierno de Javier Milei para transparentar el sistema de salud privado sumó un nuevo capítulo este miércoles. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió dar de baja a otros 13 agentes de seguro, tras confirmar mediante auditorías que se trataba de entidades sin funcionamiento real.
La decisión administrativa, que funciona como una notificación formal tanto para las compañías como para los usuarios, se fundamenta en la detección de irregularidades graves.
Según afirmaron fuentes oficiales a Infobae, los controles revelaron que estas firmas operaban como "agentes fantasmas": figuraban inscriptas en el registro oficial, pero carecían de actividad, no tenían afiliados a su cargo y no contaban con la documentación respaldatoria exigida por la normativa vigente.
El acto administrativo rechazó la inscripción definitiva de aquellas entidades que no lograron completar el proceso requerido por la Ley 26.682. Desde el Gobierno explicaron que el objetivo central de esta depuración es contar con un padrón transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y que estén en condiciones de brindar prestaciones de calidad.
De acuerdo con la resolución que lleva la firma de Silvia Noemí Viazzi, secretaria general del organismo, la medida impacta de lleno sobre empresas que mantenían una inscripción provisoria o cuyos trámites de registro definitivo estaban incompletos.
Esta disposición amplía el alcance del plan de revisión iniciado en 2024, calificado públicamente por el Ejecutivo como un necesario reordenamiento del sector.
La lista de las empresas afectadas
Entre las firmas alcanzadas por la resolución se encuentran Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud y Rescate Centro S.A. También fueron dadas de baja Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., Armiento S.A. (Grupo A Mano) y la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra).
Esta nueva tanda de bajas se suma a la ofensiva iniciada a comienzos de año. El pasado 20 de enero ya se había informado la exclusión de cuatro empresas (Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones), elevando a 27 el total de compañías excluidas del sistema de medicina prepaga en lo que va de 2026.
Las autoridades advirtieron que las auditorías continúan su curso, por lo que es probable que en los próximos meses se anuncien nuevas depuraciones.