Las PyME piden cambios urgentes en la reforma laboral de Javier Milei

En las vísperas del inicio de las sesiones extraordinarias, el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei enfrenta fuertes cuestionamientos de sectores productivos y la oposición. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alzó la voz para criticar una “animosidad con el sector empresarial” en la redacción de la norma. Ricardo Diab, titular de la entidad, junto a representantes de la CAC y Adimra, presentó un documento al Senado solicitando modificaciones urgentes en cinco puntos clave, argumentando que, aunque acompañan la intención de modernizar el sistema, la propuesta actual genera incertidumbre jurídica, especialmente en el cálculo de indemnizaciones que derivan en “cifras absurdas”.