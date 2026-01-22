Milei redobla sus críticas a Lula y reafirma su giro comercial hacia Europa, EE.UU. y Asia

Bajo la consigna “Trabajo para hacer de la Argentina un país más abierto”, el mandatario reafirmó su política de apertura comercial. “Quiero una economía abierta. Mire el peso que tiene la economía china en el mundo y usted va a entender que tengo que tener comercio con China. Mire cómo está evolucionando India, y tengo que tener comercio con India. Bueno, eso es lo que estoy trabajando, en hacer a Argentina claramente un país más abierto. Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China, quiero una economía abierta”, detalló.