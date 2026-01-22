Milei redobla sus críticas a Lula y reafirma su giro comercial hacia Europa, EE.UU. y Asia

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y profundizó la tensión política entre ambos países con un comentario irónico que volvió a encender la polémica. “Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros, los amo mucho como para insultarlos, por eso todos tienen nombres de economistas liberales”, afirmó el mandatario argentino.
La declaración se produjo en referencia a Lula, quien no participó de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), realizada el sábado pasado en Paraguay. En ese marco, Milei dejó en claro que la disputa con el presidente brasileño no tiene retorno y volvió a marcar el rumbo de su política exterior: “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India”.
No obstante, el jefe de Estado aclaró que, pese a las diferencias ideológicas, la relación institucional continúa. “Al margen de eso tenemos una relación adulta, esto no es una contienda ideológica y de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos, seguimos avanzando, metimos mucha presión adentro del Mercosur para que empiece a ser más flexible, más dinámico”, sostuvo.
En ese sentido, Milei cuestionó los tiempos que demandó el acuerdo con la UE y la rigidez de los mecanismos regionales. “Firmar el acuerdo con la UE tardó 25 años, mucho tiempo. El mundo actual requiere más velocidad, moverse más rápido, por eso impulsamos trabajar con mucha más flexibilidad”, advirtió.
En declaraciones a Bloomberg TV, el Presidente fue especialmente crítico con la burocracia. “Hay que adaptarse, no es una cuestión de lo que le venga bien a los burócratas, los ‘calienta asientos’ que cobran toneladas de dólares para no hacer nada. Para el burócrata el resultado es nada y el procedimiento todo, y lo que necesita la gente son resultados”, afirmó.
Milei remarcó que su gestión está enfocada en mejorar el bienestar de la población. “Nosotros trabajamos para generar resultados para la gente, entonces todo lo que sea para mejorar el comercio lo vamos a hacer. O sea, no voy a romper nada, pero todo lo que puedo hacer por ganar más comercio lo voy a hacer. Si otros países deciden tomar otras decisiones son soberanos, que hagan lo que quieran. Yo trabajo para el bienestar de los 47,5 millones de argentinos”, enfatizó.
Bajo la consigna “Trabajo para hacer de la Argentina un país más abierto”, el mandatario reafirmó su política de apertura comercial. “Quiero una economía abierta. Mire el peso que tiene la economía china en el mundo y usted va a entender que tengo que tener comercio con China. Mire cómo está evolucionando India, y tengo que tener comercio con India. Bueno, eso es lo que estoy trabajando, en hacer a Argentina claramente un país más abierto. Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China, quiero una economía abierta”, detalló.
Finalmente, Milei sostuvo que gobierna para “47,5 millones de argentinos” y justificó sus decisiones en función de ese objetivo. Señaló que la Argentina es uno de los países más cerrados del mundo en términos comerciales: “Dado su PBI per cápita, Argentina tendría que tener una relación de comercio respecto al PBI cerca del 90%, un poco más del 90%, y tiene 30%. En estricto rigor, 28%”, concluyó, al defender su estrategia de inserción internacional y apertura económica.